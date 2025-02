Eleving Group stockt 13,00% Anleihe 2023/28 auf, Emissionspreis 109,00%, Rendite 10%

Die Eleving Group, ein führender Anbieter von Finanz- und Mobilitäts­lösungen mit Hauptsitz Riga/Lettland, hat ein öffent­liches Angebot gestartet, indem sie ihre bestehenden vorrangig besicherten und garantierten Anleihen 2023/28 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) um bis zu 50 Mio. Euro aufgestockt hat. Durch diese Emission erhöht sich der ausstehende Betrag der bestehenden Anleihen, die derzeit an der Nasdaq Riga und der Frankfurter Wertpapier­börse notiert sind, auf maximal 100 Mio. Euro. Anleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland können die Anleihen vom 19. Februar bis zum 7. März über ihre Depotbanken zeichnen.



Die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihen 2023/28 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) mit Fälligkeit am 31. Oktober 2028 werden mit einem Kupon von 13,00% p.a. und vierteljährlichen Zinszahlungen angeboten. Die jeweiligen Anleihen haben einen Nennwert von 100 Euro und werden zu einem Preis von 109,00% ausgegeben, wobei eine Rendite bis zur Fälligkeit von etwa 10% erwartet wird. Die erforderliche Mindestanlage beträgt 10 Anleihen.



Eckdaten der Transaktion:



Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot für Privatanleger in Lettland, Estland, Litauen und Deutschland läuft vom 19. Februar bis zum 7. März 2025, 14:00 Uhr (13.00 Uhr MEZ).



Der Kupon für die neuen vorrangig besicherten und garantierten Anleihe 2023/28 (WKN A3LL7M, ISIN DE000A3LL7M4) beträgt 13,00% p.a., mit vierteljährlichen Zinszahlungen.



Die Stückelung der neuen vorrangig besicherten und garantierten Eurobonds 2023/2028 der Eleving Group beträgt 100 Euro. Der Ausgabepreis für die neuen Anleihen wird auf 109,00% festgelegt. Die Mindestanlage beträgt 10 Anleihen, was einem Gesamtbetrag von 1.105,33708 Euro entspricht, einschließlich 15,33708 Euro aufgelaufener Zinsen für 42 Tage.



Die Rendite bis zur Fälligkeit der neu angebotenen Anleihen beträgt 10%, und das Fälligkeitsdatum ist der 31. Oktober 2028.



Privatanleger können ihre Aufträge einreichen:



▪ in Estland: LHV Bank, Swedbank, SEB;

▪ in Lettland: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Signet Bank, BluOr Bank;

▪ in Litauen: Swedbank, Šiaulių Bank, SEB, Luminor, Evernord UAB FMĮ;

▪ in Deutschland: Deutsche Privatanleger können ihre Aufträge über ihre Online-Broker und Direktbanken aufgeben, die über die Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG abwickeln.



Die globalen Investoren haben die Möglichkeit, Anleihen der Eleving Group auch über den Mintos-Marktplatz zu zeichnen.



Die Eleving Group hat Signet Bank AS (Lettland), LHV Bank (Estland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) beauftragt, im Zusammenhang mit dem neuen Anleiheangebot eine Reihe europäischer Treffen für professionelle Investoren zu organisieren. Aalto Capital (Deutschland) fungiert als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe.



Die Anleihe 2023/28 wird um nominal bis zu 50 Mio. Euro auf bis zu 100 Mio. Euro aufgestockt.



Zeitplan der Transaktion:



19. Februar 2025 – Beginn des öffentlichen Angebotszeitraums

7. März 2025 – Ende des Angebotszeitraums und Bekanntgabe der Ergebnisse des Angebots

14. März 2025 – Abwicklung des Angebots

14. März 2025 – Handelsbeginn



Detaillierte Informationen sind im Prospekt verfügbar: https://invest.eleving.com/bond-prospectus-2025.pdf



Die den Anlegern zugeteilten neuen Anleihen der Eleving Group 2023/2028 werden voraussichtlich am oder um den 14. März 2025 auf ihre Wertpapierdepots übertragen. Der Emittent wird gleichzeitig mit dem Angebot die Notierung und Zulassung der Anleihen zum Handel am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange und am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) beantragen. Die neuen Anleihen 2023/28 der Eleving Group werden voraussichtlich am oder um den 14. März 2025 zum Handel am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und am baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange zugelassen.



Investoren sind eingeladen, am 3. März 2025 um 15:00 Uhr (MEZ) am Webinar mit Modestas Sudnius (CEO) und Maris Kreics (CFO) teilzunehmen. Während des Webinars wird das Management der Gruppe allen das aktuelle öffentliche Anleiheangebot vorstellen und wertvolle Einblicke in das geplante Wachstum des Unternehmens geben. Die Präsentation wird auf Englisch gehalten und alle Interessierten können während der Frage-und-Antwort-Runde relevante Fragen stellen. Registrierungslink:



https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/6417397822266/WN_5hLbj6PrSS-EiiWaK3I-WA#/registration



