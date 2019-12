Engenera emittiert besicherte, 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,00%

Die Anleihe wird durch ein Finanzierungsvehikel begeben, welches durch einen Treuhänder überwacht wird und bei dem die 25-jährigen Cashflows aus Power Purchase Agreements (PPA) generiert und abgesichert sind, die während der Laufzeit zudem indexgebunden sind.



Engenera ist als EPC Unternehmen (Engineering, Procurement & Construction) auf eine Reihe von Technologien im Bereich erneuerbare Energien wie Photovoltaik, LED-Beleuchtung, Aufladen von Elektrofahrzeugen, Biomasse, Wärmepumpen und Batteriespeicher spezialisiert. Die Gesellschaft bietet KMU, großen Unternehmen, Kommunen und Behörden eine globale Energiestrategie, wodurch diese ihre Energiekosten drastisch senken können. Verträge bestehen derzeit mit einer Vielzahl von namhaften Unternehmen wie Holiday Inn, Eddie Stobart & KFC über die Lieferung und Installation von Solarpanelsystemen. Dabei bietet Engenera stets schlüsselfertige Lösungen von der Planung bis zum Asset-Management. Engenera adressiert einen Megatrend und großen Markt, da bis dato weniger als 5% der britischen Unternehmen erneuerbare Energien einsetzen.



Seit 2014 wurden mehr als 70 Photovoltaikprojekte in UK entworfen, gebaut und installiert. Bisherige Projekte haben eine Größe von 10 kW bis 850 kW. Die Projekte wurden direkt an den Kunden oder an Investoren verkauft, die einen 25 Jahre lang inflationsgebunden Cashflow aus dem erzeugten Strom erzielen. Die Nachfrage ist dabei sowohl von Unternehmen als auch Investoren sehr groß. Denn die Kunden müssen keine Investitionen stemmen und können Strom aus erneuerbaren Energien nutzen, Investoren erzielen gut planbare und inflationsindexierte Cashflows.



Engenera nutzt den Emissionserlös, um Projektgesellschaften (100%ige Tochtergesellschaften) Kapital für die Umsetzung der Projekte bei ihren Kunden (Unternehmen) zur Verfügung zu stellen. Mit den Kunden werden Stromlieferverträge mit einer Laufzeit von 20 bis 25 Jahren geschlossen, die installierten Anlagen verbleiben im Eigentum von Engenera. Die Vermögenswerte werden zugunsten der Anleihegläubiger an einen Sicherheitentreuhänder verpfändet.



Der CEO Bryan Glendining hat 20 Jahre Erfahrung im Bereich erneuerbare Energien. Zuletzt war er National Installations Manager der EAGA PLC und verantwortete ein jährliches Projektvolumen von 350 Mio. GBP. Die Anleihe der

Die Engenera Green Bonds PLC, ein Dienstleister im Bereich erneuerbare Energien, emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Kupon von 7,00% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung (ISIN GB00BKLWYD53). Das Volumen der ersten Tranche beträgt bis zu 50 Mio. GBP, die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 GBP. Das Kapital soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums verwendet werden.Engenera Green Bonds PLC ist seit Oktober an der Euronext Dublin und seit Anfang Dezember auch im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.Christian Schiffmacher, https://www.green-bonds.com/