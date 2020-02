ERWE Immobilien AG beschließt Aufstockung der bestehenden 30 Mio. Euro Anleihe auf bis zu 40 Mio. Euro

Vorstand und Aufsichtsrat der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., haben beschlossen, das Volumen ihrer im Dezember 2019 ausgegebenen Unternehmensanleihe 2019/2023 (ISIN: DE000A255D05 / WKN A255D0) um weitere bis zu 10 Mio. Euro auf bis zu 40 Mio. Euro aufzustocken. Eine weitere zukünftige Aufstockung ist nicht beabsichtigt. Die aus der Aufstockung der Anleihe erzielten Mittel sollen für Investments in den weiteren Bestandsaufbau verwendet werden.



Die neuen Teilschuldverschreibungen aus der Aufstockung werden zu 100 Prozent des Nennwerts ausgegeben. Die Unternehmensanleihe ist mit 7,5 Prozent p.a. verzinst und ist am 10. Dezember 2023 fällig; die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Sie wird im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) gehandelt.



Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Gewerbeimmobilienbestands. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich „A“-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (General Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.





