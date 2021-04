EU verhängt Bußgelder wegen Anleihe-Kartells gegen drei Banken

Von Pietro Lombardi

BRÜSSEL (Dow Jones)--Für ihre Beteiligung an einem Kartell im europäischen Anleihehandel müssen Bank of America, Credit Agricole und Credit Suisse insgesamt 28,5 Millionen Euro Bußgeld zahlen. Die Deutsche Bank, die an dem Kartell ebenfalls beteiligt war, ging straffrei aus, weil sie es der Europäischen Kommission angezeigt hatte.

Laut Wettbewerbskommission haben sich Händler der genannten Banken über einen Zeitraum von fünf Jahren für den Markt von Dollar-Anleihen abgesprochen, die von Staaten, supranationalen Institutionen wie der EIB sowie regionalen Entitäten ausgegeben wurden. Dabei ging es um unter anderem um Handelsstrategien und Preise.

April 28, 2021 06:25 ET (10:25 GMT)