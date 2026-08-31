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EUREX/Anleihen knapp behauptet - Erleichterung über Frankreich-Rating

DOW JONES--Knapp behauptet tendieren die deutschen Renten-Futures am Montagvormittag. Nach der Rede von Fed-Chef Warsh am Freitag sind die Erwartungen an eine US-Zinserhöhung zwar gestiegen, in Europa reagierten die Anleihen darauf aber nur wenig. "Mit der immer steiler werdenden Zinskurve setzen die Märkte das fast schon voraus", sagt ein Händler.

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Für Unterstützung in Europa dürfte aber die Bestätigung der Bonitätsnote für Frankreich mit A+ durch Fitch sorgen. Manche Akteure hätten eine Abstufung befürchtet, heißt es. "Noch wichtiger ist, dass der Ausblick bei stabil gelassen wurde", so ein Händler. Dies nehme weitere Abstufungsspekulationen aus dem Markt. Französische Anleihen schließen sich aktuell dem allgemeinen Trend an.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 7 Ticks auf 123,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,60 Prozent und das Tagestief bei 123,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.532 Kontrakte.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2026 02:27 ET (06:27 GMT)

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