EUREX/Anleihen profitieren von Risk-Off-Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Anleihen geht es zum Start in die Woche nach oben. Während die Risiko-Assets zum Start in die Woche leicht unter Druck stehen, profitieren die Anleihen vom Risk-Off-Modus der Anleger. Am Vormittag rückt dann der ifo-Geschäftsklimaindex für den Juli in den Fokus. Die Anleihestrategen der DZ Bank erwarten eine Angleichung zwischen Geschäftslage und -erwartungen. Erstere sollte sich noch verbessern können, zweitere minimal nachgeben.

Der September-Kontrakt steigt um 8.28 Uhr um 17 Ticks auf 176,11 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,11 Prozent und das Tagestief bei 175,96 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 3.995 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 135,14 Prozent.

July 26, 2021 02:40 ET (06:40 GMT)