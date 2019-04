Anleihen: Neue Bonds im Fokus

€uro am Sonntag

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com

in ihrem Mitte der Woche veröffentlichten "Beige Book" ein verhalten freundliches Bild der Konjunktur gezeichnet. Die Wirtschaft in den USA wird als leicht bis moderat wachsend beschrieben. Die nächste Zinssitzung der Fed steht am 1. Mai an. Allgemein wird erwartet, dass sie den Leitzins dieses Jahr nicht mehr verändern wird. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen zog im Lauf der Woche etwas an. Auch die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihen stieg. Spiegelbildlich sank der Bund Future, der den Kurs einer zehnjährigen Bundesanleihe abbildet.an der Börse Stuttgart gehörten einige erst vor Kurzem emittierte Papiere, etwa von Voestalpine, Volkswagen und der Otto Group.mit einem Volumen von 110 Millionen Euro hat Katjes International emittiert. Das Papier war bei institutionellen Investoren und Privatanlegern gefragt, die Zeichnungsfrist wurde vorzeitig beendet. Bei fünf Jahren Laufzeit verspricht die neue Anleihe mit einem Kupon von 4,25 Prozent zum aktuellen Börsenkurs eine Rendite von 3,66 Prozent per annum. Die 2015 begebene ältere Anleihe (ISIN: DE000A161F97 ) mit Endfälligkeit 2020 hat Katjes International vorzeitig zum Preis von 101 Prozent zum 15. Mai gekündigt.___________________________