US-Notenbank: Warum die US-Inflation niedrig bleibt

Immer wieder wird eine steigende Inflation vorhergesagt, auf die wir bisher aber vergeblich warten. So rechnen auch aktuell die US-Notenbanker für 2018 mit einem Anziehen der Inflation. Wir glauben nicht, dass sie kommen wird. Und wir bewerten auch die US-Wirtschaft nicht so optimistisch wie viele unsere Mitwettbewerber. Selbst die US-Steuerreform wird unserer Meinung nach keine inflationären Auswirkungen haben. Was aber vielleicht am wichtigsten ist: Wir glauben nicht, dass die Politik der US-Notenbank den Grundstein zu einer höheren Inflation gelegt hat., die US-Wirtschaft zu stimulieren, und es ist auch klar, dass sie eine höhere Inflation begrüßen würde. Ihre bisherigen Maßnahmen haben es jedoch nicht geschafft, den Konsum anzukurbeln - und der wäre nun mal ein entscheidender Faktor, um für eine nachhaltig höhere Inflation zu sorgen.Analysten sind sich zwar einig, dass die Geldpolitik letztendlich über die ­Inflation entscheidet. Über den besten Indikator zukünftiger Inflation streiten sie jedoch. Einige schauen auf die Zinsen, andere auf die Geldmenge und wieder andere auf den Goldpreis. Worauf auch immer man sich bezieht, der ultimative Test ist jedoch das Wachstum der nominalen Ausgaben, das Wachstum des nominalen Bruttoinlands­produkts.In den letzten 70 Jahren findet sich nicht ein einziges Mal ein kurzfristiger, maßgeblicher Ausschlag der Inflation, dem nicht ein entsprechender Aufschwung des nominalen BIP-Wachstums vorangegangen wäre. Würde das Konsumwachstum anziehen, gäbe es auch mehr Ausgaben, die sowohl eine höhere Inflation als auch ein stabiles oder sogar anziehendes reales Wachstum stützen könnten.nicht monetäre Faktoren das nominale BIP über einen kurzen Zeitraum nach oben oder unten ausschlagen lassen. Aber nur die Geldpolitik kann das Wachstum der nominalen Ausgaben nachhaltig beeinflussen. Mit anderen Worten: Nur Geldpolitik kann die Inflation nachhaltig nach oben oder unten treiben. Das nominale Konsumwachstum in der aktuellen Expansionsphase ist jedoch durchweg langsam. Und auch das nominale BIP-Wachstum hat sich in den vergangenen neun Jahren zu keinem Zeitpunkt nachhaltig beschleunigt. Vielmehr bewegt sich das nominale BIP-Wachstum relativ stabil zwischen drei und vier Prozent pro Jahr - ein solches BIP-Wachstum hat man bisher eher mit einer Rezession statt mit der späten Phase eines Expansionszyklus verbunden.Zugegeben, die US-Wirtschaft zieht wieder etwas an, und auch das nominale BIP-Wachstum zeigte 2017 mit 4,4 Prozent ein etwas schnelleres Wachstum. Das ist allerdings mit Blick auf die Historie noch immer niedrig und auch noch immer im Rahmen dessen, was wir die letzten neun Jahre erlebt haben - ein Stillstand der Inflation auf einem Niveau niedriger als erwartet. Zudem kann man das Anziehen des nominalen Ausgabenwachstums 2017 kaum als Resultat der US-Notenbankpolitik sehen, wenn es aus dem Nichts sieben bis zehn Jahre nach dem letzten signifikanten Zinsrückgang auftaucht.

Die Trommler für eine steigende Inflation liegen weiterhin falsch

Fazit: Das niedrige Konsumwachstum bedeutet eben auch eine niedrige Inflation in den USA. Wir sehen derzeit nicht eine Maßnahme der Fed, die daran etwas ändern würde. Diejenigen, die glauben, die Steuerreform oder die Bemühungen der Trump-Administration um Deregulierung werden die Wirtschaft aufleben lassen, müssen sich fragen: Warum sollte ein Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Produktionspotenzials die Preise in die Höhe statt nach unten treiben? Wie sollen sich dann die nominalen Ausgaben beschleunigen, ohne niedrigere Zinsen und ohne neue signifikante Impulse von der Geldpolitik?



Wir glauben, dass das nominale Konsumwachstum auf seinem lauwarmen Niveau verharren und damit die Inflation eingrenzen wird. Die Trommeln ­derer, die das Gegenteil propagieren, schlagen seit vielen Jahren laut - auch wenn sie nie richtig lagen. Und daran wird sich unserer Meinung nach auch 2018 nichts ändern.



Kurzvita



Michael Bazdarich

Volkswirt bei Western Asset Management

Der promovierte Volkswirt Bazdarich arbeitet seit 2005 bei der auf Anleihen spezialisierten Legg-Mason-Tochter­gesellschaft Western Asset in Pasadena, die er zuvor mit seiner eigenen Gesellschaft MB Economics bereits beraten hatte.

Legg Mason ist einer der größten Vermögensverwalter weltweit, der Aktien-, Renten- und Alternativanlagestrategien für sämtliche globalen Märkte bietet.









