Evonik begibt dritten Green Bond, Volumen 500 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre, Kupon 3,25%

Evonik Industries AG hat erfolgreich einen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben, um den Finan­zierungs­bedarf im Jahr 2025 zu decken, ein­schließlich einer konven­tionellen Anleihe mit Fälligkeit im September 2025 in gleichem Volumen. Die grüne vor­rangig unbe­sicherte Anleihe ist bereits der dritte Green Bond in Folge, den Evonik emittiert hat, und unterstreicht die weiterhin integrale Rolle der Nachhaltigkeit innerhalb seiner Finanzierungsstrategie. Das entsprechende Green Finance Framework basiert auf den ICMA Green Bond Principles, wurde zuletzt 2023 aktualisiert und 2023 durch eine Second Party Opinion von ISS überprüft.



„Mit der heute erfolgreichen Emission haben wir bereits Anfang des Jahres unsere Finanzierung für 2025 gesichert und unterstützen unsere grüne Transformation weiter“, sagte Maike Schuh, CFO von Evonik.



Der Großteil des Green-Bond-Erlöses wird für den weiteren Ausbau unseres Portfolios an Next Generation Solutions und Next Generation Technologies verwendet. Dazu gehören unter anderem Investitionen in Lipide für mRNA-basierte Medizin, Membranen zur effizienten Gastrennung oder Aluminiumoxide als Batteriematerialien für die E-Mobilität sowie der Aufbau einer klimaneutralen Alkoxid-Produktion in Singapur.



Der Green Bond war deutlich überzeichnet und stieß bei einer breiten Investorenbasis, darunter institutionelle Investoren mit starkem Fokus auf Nachhaltigkeit, auf großes Interesse. Der Kupon beträgt 3,25% p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren. Die Anleihe wird in Übereinstimmung mit den Ratings der Evonik Industries AG gerated, die von Moody’s Baa2 (Ausblick stabil) und bei S&P BBB+ (Ausblick stabil) lauten.



Die Emission wurde von J.P. Morgan als globalem Koordinator und Citibank, Helaba, HSBC, J.P. Morgan und Société Générale als gemeinsame Bookrunners arrangiert.



Foto: Maike Schuh, CFO © Evonik