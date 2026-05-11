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Evotec begibt Wandelanleihe im Volumen von ca. 125 Mio Euro

12.05.26 18:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
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EVOTEC SE
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DOW JONES--Evotec hat die Emission einer Wandelanleihe im Volumen von ungefähr 125 Millionen Euro angekündigt. Die nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe mit Fälligkeit im Jahr 2033 werde voraussichtlich mit einem Zinssatz zwischen 2,375 und 2,875 Prozent pro Jahr verzinst, teilte das in der Wirkstoffforschung für die Pharmabranche tätige Hamburger Unternehmen mit. Die Rückzahlung bei Fälligkeit erfolge zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag von 110 Prozent des Nennbetrags, was einer Endfälligkeitsrendite zwischen 3,642 und 4,122 Prozent entspricht. Die Schuldverschreibungen sollen noch im Laufe des Tages bei institutionellen Investoren platziert werden.

Anlegern steht nach fünf Jahren ein Kündigungsrecht (Put-Option) zu. Evotec hat die Option, die Schuldverschreibungen zum aufgezinsten Rückzahlungsbetrag vorzeitig zurückzuzahlen. Das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen hat sich zu einer 90-tägigen "Lock-up"-Periode ab dem Emissionstag verpflichtet.

Der Nettoemissionserlös soll zur Finanzierung des Umbauprogramms "Project Horizon" verwendet werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

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