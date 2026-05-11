Evotec beschafft sich mit Wandelanleihe frisches Geld für 'Project Horizon'
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher Evotec (EVOTEC SE) will sich zur Finanzierung seines Transformationsprogramms "Project Horizon" frisches Geld beschaffen. Dazu würden Wandelanleihen im Volumen von etwa 125 Millionen Euro ausgegeben, teilte das Unternehmen am Dienstag nach Xetra-Schluss mit. Die Papiere haben den Angaben zufolge eine Laufzeit von sieben Jahren und voraussichtlich eine Verzinsung zwischen 2,375 und 2,875 Prozent.
Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie von 35 bis 40 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt. Dieser dürfte dem Kurs der Evotec-Aktie entsprechen, der im Rahmen einer gleichzeitigen sogenannten Delta-Platzierung bestimmt wird. Dabei handelt es sich um den Verkauf von Evotec-Aktien für Investoren, die sich im Rahmen der Platzierung absichern wollen. Die endgültigen Bedingungen sollen im weiteren Tagesverlauf oder am Mittwochmorgen bekanntgegeben werden.
Anleger zeigten sich wenig erfreut. Im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate verlor die Evotec-Aktie zuletzt 1,5 Prozent./he/la
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.05.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.2026
|EVOTEC SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.04.2026
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.05.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|13.04.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.03.2026
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen