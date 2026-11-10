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Finanzinstrument

FMC-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro begeben

FMC-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro begeben

Fresenius Medical Care (FMC) hat eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro platziert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
40.98 EUR -0.45 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen

Wie FMC mitteilte, wurde die im Februar 2032 fällige Anleihe mit einem Kupon von 4,250 Prozent pro Jahr zu einem Preis von 99,497 Prozent begeben, wodurch sich eine Rendite von jährlich 4,363 Prozent ergibt. Den Emissionserlös will der DAX-Konzern für allgemeine Geschäftszwecke verwenden, einschließlich der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten.

DOW JONES

Bildquellen: Fresenius Medical Care, Fresenius Medical Care

Aktuelle Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie News

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Fresenius Medical Care (FMC) St. Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

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Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Kaufen DZ BANK
09.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Underweight Barclays Capital
09.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Neutral Goldman Sachs Group Inc.
05.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Hold Deutsche Bank AG
05.11.26 Fresenius Medical Care (FMC) St Market-Perform Bernstein Research

Information

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