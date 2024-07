Fisch Asset Management ist optimistisch für Unternehmensanleihen

Oliver Reinhard, Senior Portfolio Manager bei Fisch Asset Manage­ment, schätzt das aktuelle Markt­umfeld für Unter­nehmens­anleihen als konstruktiv ein: „Die Unter­nehmens­bilanzen und wichtige Kenn­zahlen sind mehr­heitlich positiv zu bewerten und bilden damit eine gute Grund­lage für den Corporates-Markt. Zwar erscheinen die derzeitigen Credit Spreads auf den ersten Blick teuer, doch die Kredit­qualität hat sich sowohl im Investment-Grade- (IG) als auch im High-Yield-Segment stark verbessert. Außerdem reduzierte sich durch die gestiegenen Zinsen die Gesamtduration der Kreditmärkte, wodurch ein direkter Vergleich zu historischen Spreads weniger aussagekräftig ist. Das meinen auch andere: Eine aktuelle Studie von J.P. Morgan zeigt, dass sich der Anteil der mit A bewerteten Schuldtitel im IG-Universum auf 45,3% verbessert hat. Dies ist der höchste Wert seit Ende 2011. Technisch werden die Kreditmärkte zusätzlich von Mittelzuflüssen unterstützt. Des Weiteren haben sich viele Emittenten bereits im ersten Halbjahr mittels Neuemissionen refinanziert. Dadurch sollte sich das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage zugunsten eines Nachfrageüberschusses entwickeln und den Credit Spreads weiteren Rückenwind bescheren.“



Weiter meint Reinhard: „Makroökonomisch betrachtet wirken sich das vom Markt erwartete Soft-Landing in den USA, der langsame wirtschaftliche Aufschwung in Europa zusammen mit moderaten Zinssenkungen der Notenbanken und einer niedrigeren Inflation unterstützend aus. Momentan bevorzugen wir Anleihen aus der Eurozone gegenüber USD-Papieren aufgrund der höheren Credit Spreads und attraktiveren Renditen auf EUR-gehedgter Basis. Fundamental sehen wir keine signifikanten Unterschiede. Bei den Sektoren favorisieren wir aktuell und seit geraumer Zeit Pharma, Finanzwerte und Energie.“



Vorsichtigere Positionierung im 2. Halbjahr



Trotz des soliden Umfelds wird das Management im zweiten Halbjahr anspruchsvoller werden. Aufgrund der gestiegenen Bewertungen ist der Puffer bei Rückschlägen durch Markt- und/oder geopolitische Ereignisse eingeschränkt. Matthias Busuttil, der den FISCH Bond Global Corporates Fund gemeinsam mit Reinhard managt, erklärt: „Wir empfehlen im zweiten Halbjahr eine defensivere Positionierung als in den ersten sechs Monaten in 2024. Bonitätsstarke Anleihen wie Investment-Grade-Bonds sollten in gemischten Anleihenportfolios ein Übergewicht aufweisen. Hochzinsanleihen bieten Opportunitäten, sollten allerdings gezielt wahrgenommen werden. Das Segment mit Rating CCC ist aus Risikosicht angesichts schwieriger idiosynkratischer Entwicklungen zu meiden. Den Bereich BB und somit große Teile des Crossover-Bereichs an der Grenze von IG zu High Yield schätze ich als chancenreich ein. Denn obwohl hier eine Kompression der Credit Spreads stattfand, entdecken wir immer wieder neue ‚Rising Stars‘. Das sind Emittenten, welche vor der erwarteten Heraufstufung ins IG-Universum stehen, was eine entsprechende Chance für Kurssteigerungen darstellt.“



Interessant bleiben im Anleihenuniversum die Emerging Markets mit ihren höheren Kupons bei ähnlichem Risiko im Vergleich zu EUR- und USD-Papieren. „Auch die Schwellenländer-Märkte sind aus technischer Sicht interessant. Denn im ersten Halbjahr verzeichnete der Markt weniger Neuemissionen in Hartwährungen bei stabiler Nachfrage. Zudem sind die fundamentalen Daten dort teilweise sogar besser als in den Industriestaaten. Aus Bewertungssicht gehören Anleihen aus Lateinamerika zu den Favoriten gegenüber ihren Pendants aus Asien. Und auch in den Emerging Markets ist eine höhere Gewichtung der IG-Anleihen gegenüber Hochzinsanleihen ratsam, um etwaige Risiken besser zu absorbieren“, sagt Fondsmanager Reinhard.



Ein Jahrzehnt FISCH Bond Global Corporates Fund



Der FISCH Bond Global Corporates Fund feierte Ende Juni sein 10-jähriges Jubiläum. Das Management investiert weltweit in liquide Unternehmensanleihen in Hartwährungen. Das Hauptaugenmerk richtet sich auf das Segment Investment Grade, welches stets mindestens zwei Drittel des Portfolios ausmacht. Die Besonderheit liegt an der Berücksichtigung von High-Yield-Anleihen und der Anlageregion Emerging Markets. „Diese Flexibilität ermöglicht uns eine hohe Diversifikation und ein agiles Management über verschiedene Segmente, während der Investor das gesamte Unternehmensanleihenuniversum in einer Anlagelösung abdeckt“, so Busuttil. Die Strategie verfügt aktuell über ein verwaltetes Vermögen von rund 700 Millionen Euro und drei Währungstranchen in EUR, USD und CHF – sowohl für Institutionelle als auch Private.



