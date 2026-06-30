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Fresenius begibt Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro

01.07.26 18:55 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
40,97 EUR 1,42 EUR 3,59%
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DOW JONES--Der Gesundheitskonzern Fresenius hat Anleihen im Volumen von 1 Milliarde Euro begeben. Die Transaktion umfasst zwei Tranchen über jeweils 500 Millionen Euro und soll am 8. Juli abgeschlossen werden, wie Fresenius mitteilte. Eine Tranche mit einem Kupon von 3,375 Prozent wird am 8. Juli 2031 fällig, die andere Tranche hat einem Kupon von 3,750 Prozent und Fälligkeit am 8. Juli 2034.

Der Nettoerlös aus der Emission wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, untern anderen auch zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten. Die Transaktion den Refinanzierungsbedarf für das Gesamtjahr 2026 vollständig ab, wie Fresenius mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 12:56 ET (16:56 GMT)

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

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Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

DatumRatingAnalyst
16.06.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
03.06.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
02.06.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
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16.06.2026Fresenius SECo BuyDeutsche Bank AG
03.06.2026Fresenius SECo BuyUBS AG
02.06.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2026Fresenius SECo OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.05.2026Fresenius SECo KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
25.02.2026Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.05.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.04.2025Fresenius SECo Market-PerformBernstein Research
26.02.2025Fresenius SECo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
02.11.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
30.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.07.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
17.03.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.
23.02.2021Fresenius SECo UnderperformJefferies & Company Inc.

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