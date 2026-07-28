GNW-News: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH HYBRIDANLEIHE ÜBER EUR 1 MILLIARDE
^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH HYBRIDANLEIHE ÜBER EUR 1 MILLIARDE
Sika hat heute erfolgreich eine erste Hybridanleihe (festverzinsliche, kündbare,
nachrangige Schuldverschreibung) mit einem Gesamtvolumen von EUR 1 Milliarde,
aufgeteilt in zwei Tranchen zu je EUR 500 Millionen, platziert. Die
Hybridanleihen wurden bei europäischen institutionellen Anlegern
festverzinslicher Wertpapiere platziert, wobei Citigroup als?Global
Coordinator" und BofA Securities, Citigroup, UBS Investment Bank als?Active
Bookrunners" fungierten. Die Anleihen werden am geregelten Markt der Euronext
Dublin kotiert.
* Eine EUR 500 Millionen 30NC5.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von
4.375% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2032 und
einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2032. Die Anleihe wurde zu
99.397% begeben, was einer Rendite von 4.500% entspricht. (ISIN:
XS3476053445)
* Eine EUR 500 Millionen 30NC8.75-jährige Hybridanleihe mit einem Coupon von
4.875% pro Jahr, mit einem ersten Kündigungstermin am 26. Februar 2035 und
einem ersten Neufestsetzungstermin am 26. Mai 2035. Die Anleihe wurde zu
99.153% begeben, was einer Rendite von 5.000% entspricht. (ISIN:
XS3476053791)
Die Transaktion ist so strukturiert, dass sie von S&P eine 50%ige
Eigenkapitalanrechnung erhält und unterstreicht Sika's Bekenntnis zum A-
Emittentenrating. S&P hat den Ausblick für Sika am Montag, den 17. August 2026,
von Negativ auf Stabil angehoben.
Der Nettoerlös der Transaktion wird für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet,
einschliesslich der Finanzierung von ergänzenden Akquisitionen sowie der
Refinanzierung von bestehenden finanziellen Verbindlichkeiten.
SIKA FIRMENPROFIL
Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der
Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten,
Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit
präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400
Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und
trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und
Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025
einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.
KONTAKT
Dominik Slappnig
Corporate Communications und
Investor Relations
+41 58 436 68 21
slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)
Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:
Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/67095455-
5e56-4be5-885f-7b9dbf40562c)
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