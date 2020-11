Goldman hebt Ziel für Engie auf 13,90 Euro - 'Buy'

Aktien in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des franzöischen Versorgers Engie (Engie (ex GDF Suez)) nach Neunmonatszahlen von 13,30 auf 13,90 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Einer der Gründe für sein neues Kursziel sei die höhere Ertragskraft in der Sparte Erneuerbare Energien, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Montag vorliegenden Studie. Entsprechend hob er seine Ergebnisschätzungen bis 2022 an./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2020 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben