Goldman steht vor US-Vergleich in Malaysia-Skandal - Bericht

NEW YORK (Dow Jones)--Goldman Sachs hat sich einem Medienbericht zufolge mit dem US-Justizministerium gegen eine milliardenschwere Zahlung auf einen Vergleich im Zusammenhang mit der Rolle der Bank in Malaysias 1MDB-Skandal geeinigt. Wie Bloomberg am Montagabend berichtete, hat sich die US-Bank zur Zahlung von mehr als 2 Milliarden US-Dollar bereit erklärt. Die Vereinbarung, die in den kommenden Tagen angekündigt werden solle, werde es der Bank ermöglichen, eine strafrechtliche Verurteilung zu vermeiden.

Im August hat die Bank die Zahlen für das zweite Quartal angepasst, um einen separaten Vergleich in Höhe von 3,9 Milliarden Dollar mit Malaysias Regierung einzubeziehen, einschließlich 2,5 Milliarden Dollar, die Goldman direkt an Malaysia zahlen wird. Der Skandal lastet seit Jahren auf Goldman und könnte die Investmentbank mit den beiden Vergleichen insgesamt rund 5 Milliarden Dollar kosten. Der 1MDB-Skandal betraf den Diebstahl von Milliarden von Dollar aus Malaysias Staatsfonds, mutmaßlich durch Mitarbeiter des damaligen malaysischen Premierministers Najib Razak. Razak wurde im Juli wegen Korruptionsvorwürfen verurteilt.

Eine Reihe von Goldman-Sachs-Managern sahen sich in Malaysia mit Strafanzeigen konfrontiert, aber Goldman sagte, sie hätten auf eigene Faust gehandelt und die Bank habe keine Kenntnis von ihren Taten gehabt.

October 20, 2020 03:45 ET (07:45 GMT)