Green Bond Neuemissionen: Kommuninvest, Volksbank Wien, Vestas, SOWITEC, Autoliv und Land Securities

Aktuell können mehrere Green Bonds gezeichnet werden: Die kommunale schwedische Finanzagentur Kommuninvest emittiert einen 4-jährigen Green Bond. Erwartet wird ein Spread von -6 bp gegenüber Mid Swap. Kommuninvest wird mit Aaa bzw. AAA gerated. Der Green Bond soll ein Volumen von 500 Mio. Euro haben, das Orderbuch umfasst bereits Orders über 2 Mrd. Euro. ISIN: XS2597673263, Listing: NOMX Stockholm. Bookrunners sind Citi, SEB, Handelsbanken und TD Securities.





Die Volksbank Wien emittiert ebenfalls einen 4-jährigen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro (senior preferred Green Bond). Die Volksbank Wien wird mit A2 von Moody´s und BBB+ von Fitch gerated. Für den neuen Green Bond wird ein A3 Rating durch Moody´s erwartet. Der Spread gegenüber Mid Swap soll ca. 145 Basispunkte betragen, was einer Rendite von rund 5% entsprechen würde. Stückelung: 100.000 Euro, ISIN: AT000B122155. Bookrunners sind Danske, DekaBank, ERSTE, Natixis, RBI und UniCredit.





Vestas Wind Systems, ein führender Hersteller von Windkraftanlagen emittiert ebenfalls eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro – einen Sustainability-linked Bond. Die Laufzeit beträgt 3,25 Jahre (bis 15.06.2026). Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Rendite beträgt damit ca. 4,35%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro, ISIN: XS2597973812, Listing: Euronext-Dublin, englisches Recht. Bookrunners sind Danske, DNB, SEB und UniCredit.





Die SOWITEC group GmbH, an der Vestas mit 25,1% beteiligt ist, begibt einen besicherten 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 8,00% p.a. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der mit 15 Mio. Euro ausstehenden 6,75%-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neue Anleihe2023/2028 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2018/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro (also einmalig 1,5%) und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 2. März 2023 beginnen und am 23. März 2023 (18:00 Uhr) enden.



Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft bis zum 28. März 2023 (12:00 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse. (Privat-)Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.





Autoliv, ein schwedisch-amerikanischer Hersteller automobiler Sicherheitssysteme, begibt ebenfalls einen Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro, Laufzeit 5 Jahre. Initial Price Talk: Mid Swap +130-135 bp. Das entspricht einer Rendite von ca. 4,70%. S&P Rating: BBB. Bookrunners sind Mizuho, Morgan Stanley und SEB.





Die britische Land Securities Group, eines der größten Immobilienunternehmen Europas, begibt erstmals einen Green Bond. Der Green Bond (GBP Benchamrk) hat eine Laufzeit bis 15.09.2032 (9,5 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 150 bp gegenüber UK Treasuries, die Rendite beträgt damit ca. 5,23%. Land Securities wird mit AA von S&P und AA- von Fitch gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 GBP, Mindestorder 100.000 GBP, die ISIN lautet XS2597544290, das Listing erfolgt an der Euronext in Dublin. Anwendbar ist natürlich englisches Recht. Bookrunners sind BNP Paribas, Lloyds und NatWest Markets.





