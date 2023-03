Green & Sustainable Bond Neuemissionen: Wessex Water Services Finance Plc emittiert Sustainability Bond, SOWITEC emittiert besicherten Green Bond

Die Wessex Water Services Finance Plc emittiert einen Sustainability Bond (GBP Benchmark, senior unsecured) mit einer Laufzeit bis 31. Oktober 2032 (ca. 9 ½ Jahre). Die Gesellschaft wird von Moody´s mit Baa1 und von Fitch mit BBB+ gerated. Initial Price Talk: Mid Gilts + 230 bp. ISIN: XS2569776136. Bookruners sind Barclays, HSBC und NatWest Markets. Barclays war ESG Berater der Wessex Water Services Finance Plc.



Die SOWITEC group GmbH, ein Entwickler von Solar- und Windparks, emittiert einen besicherten 5-jährigen Green Bond mit einem Kupon von 8,00% p.a. Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots konnte die ausstehenden 6,75%-Anleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2NBZ21) in dieneue Anleihe2023/2028 getauscht werden. Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung läuft bis zum 28. März 2023 (12:00 Uhr). Anleger können via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. ICF BANK AG und Quirin Privatbank AG führen als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch. Die DICAMA AG (Lead Arranger) und die Lewisfield Deutschland GmbH begleiten die Transaktion als Financial Advisor.



