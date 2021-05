Hedgefonds blähen Nachfrage nach Euro-Anleihen auf

Von Anna Hirtenstein

LONDON (Dow Jones)--Europäische Regierungen wollen die Beteiligung von Hedgefonds am Markt für die Emission neuer Staatsanleihen begrenzen. Die Nachfrage dieser Hauser nach solchen Papieren war zuletzt stark gestiegen.

Den Vorstoß der Regierungen lösten ungewöhnlich große Käufe durch Hedgefonds aus, die dann möglicherweise - manchmal innerhalb von Stunden - mit Gewinn an die Europäische Zentralbank (EZB) weiter verkauft werden, wie Finanzexperten berichten. Die Auftragsbücher, die die Nachfrage nach neuen Anleihen registrieren und helfen, die Preise zu bestimmen, haben sich aufgebläht, seit Hedgefonds begannen haben, sich auf diesen Handel zu stürzen.

Spanien und Italien setzen Obergrenzen fest

Die Finanzagenturen von Spanien und Italien haben Obergrenzen von 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro für Aufträge von Hedgefonds für Anleihen festgelegt, die direkt von den Ländern auf dem Primärmarkt ausgegeben werden, so Banker, die an den Geschäften gearbeitet haben. Auch Frankreich habe die Auftragsgrößen begrenzt, bestätigt ein Beamter.

Millennium Management, Brevan Howard, Doubleline, Tenaron Capital und Bluebay gehören zu den Hedgefonds, die in den vergangenen Monaten auf dem Primärmarkt für Staatsanleihen aktiv waren, so die Banker. Einige Hedgefonds hätten Aufträge für Anleihen im Wert von bis zu 3 Milliarden Euro in einem einzigen Angebot abgegeben, was weit mehr ist, als sie realistischerweise kaufen können.

Emittenten meiden normalerweise Kurzfrist-Investoren

Große Investmentfirmen, Pensionsfonds, Versicherer und die Finanzabteilungen der Banken sind normalerweise die größten Käufer von Staatsanleihen auf dem Primärmarkt. Länder, die Anleihen ausgeben, versuchen typischerweise, Investoren mit einem kurzfristigen Horizont zu vermeiden. Das liegt daran, dass heißes Geld, das schnell in und aus ihren Schulden fließt, die Kurse volatil machen und möglicherweise andere Käufer vertreiben kann, was ihre Kreditkosten erhöhen könnte.

Hedgefonds wurden zu größeren Akteuren auf dem europäischen Markt für Staatsanleihen, nachdem die EZB im vergangenen Jahr ein Programm zum Ankauf von bis zu 1,85 Billionen Euro an Schuldtiteln zur Stützung der Kreditmärkte initiiert hatte, und haben ihre Aktivitäten 2021 verstärkt. Die Zentralbank kauft Staatsanleihen nur auf dem Sekundärmarkt, was Investoren die Möglichkeit gibt, Anleihen direkt von den Regierungen zu kaufen und an die EZB weiter zu verkaufen.

Hedgefonds bekommen nur Bruchteil zugeteilt

Im Oktober zog die erste Emission von europäischen Staatsanleihen laut der EU-Kommission Aufträge über 233 Milliarden Euro an. Das war die höchste Summe, die jemals laut den Statistiken, die bis ins Jahr 2003 zurückreichen, verzeichnet wurden. Etwa 80 Prozent der Gebote kamen von Hedgefonds, so ein Banker, der an dem Geschäft gearbeitet hat. Die EU-Kommission sammelte letztendlich 17 Milliarden Euro ein.

Banken, die Schuldenverkäufe für Regierungen abwickeln, neigen dazu, weniger als 10 Prozent einer Emission an Hedgefonds zu vergeben. Die Hedgefonds erhalten typischerweise nur etwa 1 Prozent des gewünschten Volumens. Das wiederum ermutigt sie dazu, große Aufträge zu platzieren, so die Banker. Das bedeutet, dass ein Angebot über etwa 2 Milliarden Euro eine Zuteilung von rund 20 Millionen Euro bringen könnte.

Hedgefonds erschweren Preisbestimmung

Das steigende Interesse von Hedgefonds auf dem Primärmarkt macht es schwierig, den Preis für die Anleihen zu bestimmen. Es sei schwieriger, die tatsächliche Nachfrage abzuschätzen, so Benjamin de Forton von BNP Paribas.

Zum Beispiel erhielt Spanien im Januar Kaufaufträge über 130 Milliarden Euro für eine zehnjährige Anleihe. Doch als die Banker die endgültigen Bedingungen für den Verkauf ausarbeiteten und der vorgeschlagene Preis kletterte, halbierte sich die Nachfrage nach den Anleihen plötzlich. Das lag daran, dass Hedgefonds ihre Aufträge zurückzogen, da ihre ohnehin schon geringen Gewinnspannen schrumpften, so Banker.

Die Regierung sammelte schließlich 10 Milliarden Euro ein, wobei der Großteil der Käufer traditionelle Vermögensverwalter waren. Hedgefonds erhielten etwa 5,5 Prozent der verkauften Anleihen, wie Banker berichten, die an dem Geschäft beteiligt waren.

Gespräche mit Hedgefonds

Bluebay sei bereit, alle zum Kauf angebotenen Anleihen auch zu erwerben, bekräftigt eine Sprecherin. Millennium und Brevan lehnten eine Stellungnahme ab. Doubleline und Tenaron reagierten nicht auf mehrfache Bitten um Kommentare.

Laut Anthony Requin, Leiter von Frankreichs Schuldenmanagementagentur, hat sein Arbeitgeber im März die Banken gebeten, Gespräche mit Hedgefonds zu führen, um diese zu ermutigen, kleinere Aufträge zu erteilen. Firmen, die unrealistisch große Aufträge erteilten, würden mit einer kleineren Zuteilung bestraft als andere Firmen, die "vernünftige Aufträge" erteilten, stellt er klar.

Schlechte Qualität des Orderbuchs

"Die Beziehung zwischen dem, was als gute Transaktion angesehen werden könnte, und der schieren Größe des Orderbuchs stimmt nicht mehr", sagt Requin weiter. "Man kann mit einem explodierenden Auftragsbuch konfrontiert sein, das aber in Wirklichkeit von schlechter Qualität ist. In diesem Fall könnte es eine Herausforderung oder ein Risiko sein, den Preis zu straffen, wenn man auf eine Transaktion von einer bestimmten Größe abzielt."

Italiens Finanzministerium sagte, dass es keine Obergrenzen gebe, "aber in unserem ständigen Dialog mit den Marktteilnehmern haben wir betont, dass es keine Vorteile bringt, die Aufträge aufzublähen." Spaniens Finanzagentur reagierte nicht auf Anfragen für einen Kommentar.

