Heinrich «Henry» Rohrer wird Partner der Vicenda Group

Die Vicenda Group, eine international tätige Investment Boutique mit Fokus auf Private Debt, gibt bekannt, dass Henry Rohrer per sofort als Partner zum Unternehmen stösst. Er verstärkt das Unternehmen für die weitere Expansion im Geschäft mit Institutionellen Investoren, Family Offices und UHNWI.



Walter Berchtold Executive Chairman von Vicenda, sagt: «Mit Henry Rohrer konnten wir einen äusserst erfahrenen und anerkannten Fixed Income Experten und eine profilierte und geschätzte Persönlichkeit für Vicenda gewinnen. In der Beratung und Betreuung von Institutionellen Investoren wie auch von Family Offices und UHNWI verfügt Henry über einen hervorragenden Leistungsausweis und ein umfassendes Beziehungsnetz. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm.»



Henry Rohrer sagt: «Private Debt hat bei Institutionellen Investoren, Family Offices und UHNWI Investoren in den vergangenen Jahren markant an Bedeutung gewonnen. Die Schweiz, als weltweit führender Finanzplatz verfügt über sehr grosses Potenzial bei der Strukturierung, Vermittlung und Verwaltung von Private Debt. Es freut mich ausserordentlich, als Partner von Vicenda dieses Potenzial auszuschöpfen und die weitere Entwicklung des Unternehmens mitzugestalten.»



Henry Rohrer stösst von der Credit Suisse zu Vicenda. Seit 2014 betreute er bei der Credit Suisse als Vice Chairman und Strategic Advisor institutionelle Kunden, Family Offices und UHNWI. Zwischen 2000 und 2014 war Henry Rohrer Head of Coverage Schweiz der Fixed Income Division von Credit Suisse respektive von Credit Suisse First Boston. Während seiner mehr als 30-jährigen Karriere war er schwergewichtig im Bereich Fixed Income bei UBS, Bank of America, Paribas Capital Markets, Barclays Capital und bei der RMF Investment Group in London sowie in Zürich tätig.



Über Vicenda

Vicenda Group mit Sitz in Baar/Zug ist eine international tätige Investment Boutique mit Fokus auf Private Debt. Das Team von Vicenda vereint 15 Experten aus den Bereichen Finanzen, Recht, Strukturierung und Technologie. Vicenda bietet massgeschneiderte Kreditlösungen und attraktive Anlagemöglichkeiten. Banken nutzen die Dienstleistungen, um Erträge zu verbessern und die Bilanz zu entlasten. Seit der Gründung 2013 hat Vicenda Finanzierungslösungen für Unternehmen, Banken und Investoren entwickelt und Transaktionen im Wert von mehr als CHF 1 Milliarde begleitet. Daraus ist ein in Europa weitgespanntes Netzwerk zu Unternehmen, Banken und Investoren entstanden.











