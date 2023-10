hep solar projects GmbH begibt 8,00% Green Bond 2023/2028 im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

Die hep solar projects GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des baden-württembergischen Spezialisten für Solarparks und Solarinvestments hep global GmbH, hat beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351488) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro zu begeben. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,00% p.a. ausgestattet.



Interessierte Anleger können den hep Green Bond 2023/2028 im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg ab dem 6. Oktober 2023 über die Webseite der Emittentin unter www.hep.global/green-bond-2023 und über ausgewählte Vertriebspartner zeichnen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.



Im Fokus der Mittelverwendung steht die Finanzierung der Entwicklung von Photovoltaikprojekten durch den hep global-Konzern im europäischen Raum, in den Vereinigten Staaten, in Kanada und in Japan. Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Akquisition von Projekten und Projektrechten, Leistungen in den unterschiedlichen Phasen der Projektentwicklung, Anzahlungen von Komponenten für Solarparks sowie Sicherungsleistungen für Netzanschlüsse oder Stromabnahmeverträge. Die Finanzierung erfolgt über Darlehen, welche die Emittentin ausschließlich innerhalb des hep global-Konzerns vergibt. Die Laufzeit beträgt in der Regel bis zu ca. 3 Jahre und die Verzinsung stets mehr als 8% p.a.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde („FMA“) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der hep solar projects GmbH (www.hep.global/green-bond-2023) verfügbar.



Der hep Green Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 29. März 2024 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Eckdaten des hep Green Bonds 2023/2028

Emittentin hep solar projects GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond, nicht nachrangig, nicht besichert Kupon 8,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Zeichnungsfrist 06.10.2023-02.10.2024 Valuta 22.11.2023 Laufzeit bis 22.11.2028 (5 Jahre) Emissionsvolumen Bis zu 30 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A351488 / A35148 Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market (ab 29.03.2024) Financial Advisor Lewisfield Deutschland Internet www.hep.global