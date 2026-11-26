HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am Feiertag 'Thanksgiving'
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet am Donnerstag kein Handel statt. Grund ist der Feiertag "Thanksgiving"./jkr/stk
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