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HINWEIS/US-Anleihen: Kein Handel am 'Labor Day'

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt findet an diesem Montag feiertagsbedingt kein Kassa-Handel statt. Grund ist der "Labor Day"./jsl/jha/

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