Hohe Nachfrage nach Anleihen mit kurzen und mittleren Laufzeiten sowie nach grünen und nachhaltigen Anleihen

Am Primärmarkt sehen wir nach wie vor deutlich überzeichnete Bücher. Besonders beliebt sind dabei kurze und mittlere Laufzeiten. Diese sind aufgrund der inversen Zinskurve (siehe Tabelle) unter Total-Return-Gesichtspunkten besonders interessant. Lange Laufzeiten können zwar ebenfalls platziert werden, müssen aber eine entsprechende Neuemissionsprämie bieten.



Euro Swap-Sätze

1 Jahr 3,38% 2 Jahre 3,29% 3 Jahre 3,12% 4 Jahre 3,02% 5 Jahre 2,96% 6 Jahre 2,92% 7 Jahre 2,90% 8 Jahre 2,89% 9 Jahre 2,89% 10 Jahre 2,90% 15 Jahre 2,88% 20 Jahre 2,73% 30 Jahre 2,39%

Stand: 08.02.2023

Beispielhaft dafür steht der ING Covered Bond, der als Dual Tranche kommt (3 Jahre und 10 Jahre):

Die 3-jährige Tranche kommt bei Mid Swap -2 bp und konnte eine Nachfrage in Höhe von 5,1 Mrd. Euro generieren. Die 10-jährige Tranche kommt bei Mid Swap + 19 bp und hatte eine Nachfrage in Höhe von 3,1 Mrd. Euro.



Ganz besonders hoch im Kurs stehen nach wie vor grüne und nachhaltige Anleihen, da die Nachfrage das Angebot weiterhin übersteigt. Große Green Bond Investoren sind Versicherer und Investmentfonds, aber auch die EZB hat sich die Reduzierung des CO2-Fussabdrucks in ihren Anleiheportfolien auf die Fahnen geschrieben.



Das soll über die Steuerung der Reinvestitionen von Bonds, aber im Bereich der Unternehmensanleihen auch über den aktiven Tausch von „nicht grünen“ in „grüne“ Bonds erfolgen. Die hohe Nachfrage nach ESG Anleihen spiegelt sich deutlich am hohen bid to cover ratio bei diesen Neuemissionen.



So emittierte Anfang der Woche das Land Berlin seine erste Nachhaltigkeitsanleihe (10 Jahre Laufzeit, ISIN DE000A3MQYP1), die am Ende 7-fach überzeichnet war. Die KfW emittierte in dieser Woche eine grüne Anleihe (10 Jahre Laufzeit, ISIN XS2586942448), die sogar 11-fach überzeichnet war.



