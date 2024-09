Heute im Fokus

Knorr-Bremse begibt erste grüne Anleihe. Danone will Lifeway Foods für dreistelligen Millionenbetrag vollständig übernehmen. AT&S-Aktie gesucht: Korea-Geschäft wird an Somacis verkauft. Chinas Zentralbank will Wirtschaft mit Zinssenkung stärken. TUI bestätigt Prognose - Start ins Winterprogramm vielversprechend.