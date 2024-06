International Personal Finance plc (IPF) begibt 5,5-jährige Anleihe, Kupon 10,75%, Emissionspreis 99,493%

Die International Personal Finance plc (IPF), ein Anbieter von Konsumenten­krediten, hat eine unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren, einem Emissions­volumen von 341 Mio. Euro und einem Kupon von 10,75% p.a. begeben. Der Emissions­preis betrug 99,493%. Die Transaktion wurde von HSBC und Jefferies begleitet.



Die Anleiheemission war mehrfach überzeichnet, wobei sich über 150 Investoren an der Transaktion beteiligten. Die Erlöse aus den Anleihen werden für den Kauf der 341,228 Mio. Euro 9,75% Senior Unsecured Notes mit Fälligkeit im November 2025 (ISIN XS2256977013, WKN A2843L) verwendet, die im Ermessen von IPF im Rahmen des von IPF am 3. Juni 2024 angekündigten Kauf­angebots angenommen werden. Die Anleihen werden voraussichtlich am 14. Juni 2024 ausgegeben.



Gerard Ryan, Chief Executive Officer von IPF, kommentiert die Transaktion:

„Wir freuen uns über die starke Nachfrage nach den Schuldver­schreibungen seitens der Investoren, die die Stärke der IPF als Anlagemöglichkeit und als wichtigen Anbieter von einfachen, fairen und erschwinglichen Verbraucher­finanzierungen in unseren neun Märkten widerspiegelt. Die neuen Anleihen refinanzieren unseren Eurobond 2020/25 weit vor Fälligkeit und verlängern unser Fälligkeitsprofil erheblich. Wir freuen uns auch sehr, dass unsere starke Leistung in Verbindung mit dieser Refinanzierung dazu geführt hat, dass Fitch Ratings die Kreditwürdigkeit von IPF auf Rating Watch Positive gesetzt hat, mit der Absicht, IPF nach Abschluss dieser Transaktion auf BB hochzustufen. Ich möchte mich bei neuen und wiederkehrenden Investoren für ihre Unterstützung und ihren Glauben an unser Ziel, durch finanzielle Eingliederung eine bessere Welt zu schaffen, bedanken."



www.fixed-income.org

Logo: © International Personal Finance