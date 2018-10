DEAG: Entertainment-Spezialist mit langjähriger Kapitalmarkterfahrung gibt sein Debut am Anleihemarkt

Bildquellen: DEAG

Wir stehen seit nun bereits 40 Jahren für erstklassiges Entertainment. DEAG ist heute aber nicht mehr nur ein erfolgreicher Konzertveranstalter, sondern hat sich zu einem diversifizierten Entertainment-Dienstleister mit fünf Geschäftsfeldern entwickelt. Ergänzend zu den Events in unseren Kerngeschäftsfeldern Rock/Pop und Classics & Jazz bieten wir heute auch Veranstaltungen in den Geschäftsfeldern Arts+Exhibitions und Family-Entertainment an. Zum Beispiel die sehr erfolgreichen Weihnachtsformate "Christmas Garden" mit schätzungsweise rund 350.000 Besuchern in diesem Jahr oder "Disney on Ice" mit über 150.000 verkauften Tickets in 2017. Zudem haben wir uns frühzeitig im Bereich VR-Live-Entertainment positioniert. Die Resonanz mit rund 40.000 verkauften Tickets in den ersten drei Monaten seit dem vierten Quartal 2017 war hervorragend. Für 2018 rechnen die Organisatoren mit rund 100.000 TimeRide-Besuchern in Köln. Bis 2020 sollen bis zu 14 solcher Zeitreisen in europäischen Metropolen für über eine Millionen Besucher jährlich angeboten werden.Darüber hinaus haben wir seit 4 Jahren unsere eigene Ticketing Platform "MyTicket" über die wir zusätzlich unseren erstklassigen Content vermarkten.Neben soliden Wachstumsaussichten in Rock/Pop und Classics & Jazz, sehen wir ausgezeichnete Potenziale in den Geschäftsfeldern Arts+Exhibitions, Family-Entertainment und Ticketing. Das umfasst die Ausweitung etablierter, profitabler Formate, die Einführung neuer Formate sowie die selektive Nutzung attraktiver M&A-Opportunitäten. Im Geschäftsfeld Family-Entertainment verfügen wir über einen attraktiven Content mit etablierten Formaten, die ein vielversprechendes Angebot für 2018 und darüber hinaus bieten. Die DEAG kann hier von einer breiten und zuverlässigen Zielgruppe, der Internationalisierung durch Lizenzmodelle sowie steigenden Ticketverkäufen - vor allem auch im Vertrieb über die eigene Ticketing-Plattform - profitieren. Mit Veranstaltungsformaten wie "Disney on Ice" treffen wir den Nerv der Zeit. 2017 konnten für "Disney on Ice" beispielsweise rund 150.000 Tickets verkauft werden - Tendenz steigend. Bis 2020 sind 360.000 verkaufte Tickets nach unserer Einschätzung möglich.Sehr gute Wachstumschancen sehen wir zudem auch bei Arts+Exhibitions. Erfolgreiche Veranstaltungsformate wie "Christmas Garden" planen wir sukzessive auf weitere Standorte auszubauen. Profitale Wachstumsmöglichkeiten eröffnen zudem etwa das Sommerformat "Potsdamer Schlössernacht" oder auch unsere Beteiligung an der TimeRide GmbH, einem Anbieter im Bereich Virtual Reality (VR) Entertainment mit dem eine Zeitreise in das historische Köln virtuelle Realität wird.Die Ticketing Plattform der DEAG berechnet keine Gebühren für Print at Home Services. Dies sehen wir als einen klaren Wettbewerbsvorteil an.Unsere Kernmärkte bieten enormes Potenzial, das wir nutzen werden. Wir sehen uns nach dem ersten Halbjahr 2018 voll auf Kurs. Der Umsatz des DEAG-Konzerns ist im ersten Halbjahr 2018 um rund 34 % im Vergleich zum Vorjahr auf 118,0 Mio. Euro gestiegen. Das EBIT stieg von 2,2 Mio. Euro auf 8,1 Mio. Euro. Mit einer gut gefüllten Pipeline an Veranstaltungen mit über zwei Millionen fest verkauften Tickets, erwarten wir, dass die DEAG diesen Wachstumskurs auch im zweiten Halbjahr 2018 weiter fortsetzen könnte. Alles in allem verfügt die DEAG über eine solide Basis für die weitere operative Entwicklung im Geschäftsjahr 2018. Es wird erwartet, dass insbesondere die Bereiche Family-Entertainment und Arts+Exhibitions, letztere vor allem im vierten Quartal, eine erwartet starke Rolle spielen werden. Beispielsweise die Christmas-Garden-Formate, die aufgrund der positiven Resonanz bei den Besuchern in Deutschland von einer im vergangenen Jahr, auf drei Veranstaltungen in 2018 ausgeweitet wird. Alles in allem verfügt DEAG über eine solide Basis für die weitere operative Entwicklung.Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren, und somit grundsätzlich ein klassisches Format. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro werden in Deutschland und Luxemburg öffentlich angeboten und können während des Angebotszeitraums vom 22. Oktober bis voraussichtlich 26. Oktober über "Direct Place" der Deutschen Börse AG gezeichnet werden. Der jährliche feste Zinssatz wird innerhalb einer Spanne von 5,250 % p.a. bis 6,000 % p.a. während der Angebotsphase auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt. Es ist geplant die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG einzubeziehen. Hervorzuheben ist zudem ein umfangreiches Paket an Investorenschutzklauseln, das über den Marktstandard hinausgeht und viele Details berücksichtigt, die für Investoren wichtig sind. Zu nennen wäre hier unter anderem eine Begrenzung der Aufnahme von Fremdverbindlichkeiten, eine umfangreiche Negativerklärung sowie Garantien der wichtigsten deutschen Tochterunternehmen.Wir blicken auf herausragende Künstler und einzigartige Events der letzten vier Jahrzehnte zurück. - etwa Michael Jackson und David Bowie 1987 beim "Concert for Berlin" vor der Berliner Mauer oder 2007 als es gelang Barbara Streisand zu ihrem ersten und bislang einzigen Deutschland-Konzert auf die "Waldbühne" zu holen.In diesem Jahr gehörten zu den absoluten Highlights mit Sicherheit die sehr erfolgreiche Open-Air-Saison mit herausragenden Künstlern wie beispielsweise Ed Sheeran, Iron Maiden oder Andreas Gabalier und Events mit Till Brönner, Joja Wendt, Diana Krall oder Rolando Villazón.