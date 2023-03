IuteCredit platziert Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro

IuteCredit Europe (ICE), ein führender Anbieter von Konsumentenkrediten auf dem Balkan, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. die Anleihe 2021/2026 im Volumen von 40 Mio. Euro begeben. Der Emissionskurs von 96,5% entspricht einer Rendite von 12,3% bis zur Endfälligkeit. Mit der Daueremission erhöht sich das Gesamtvolumen der IuteCredit-Anleihe 2021/2026 auf 115 Mio. Euro.



Das starke Interesse bestehender Investoren am Umtausch der Anleihe 2019/2023 in Höhe von mehr als 23,3 Mio. Euro im Rahmen der laufenden Daueremission der Anleihe 2021/2026 wurde durch neue Zeichnungen in Höhe von 16,7 Mio. Euro verstärkt.



Das Settlement ist für den 6. April 2023 vorgesehen. Es wird erwartet, dass die neuen Anleihen in den Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn einbezogen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist für den 6. April 2023 vorgesehen, an der Nasdaq Tallinn für den 10. April 2023.



GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) haben die Transaktion begleitet.



Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.



Tarmo Sild, CEO der Iute-Gruppe kommentiert die Transaktion: „Die erfolgreiche Anleiheemission ist eine Anerkennung für unser Team und unsere Technologie. Die Kapitalmärkte stehen unter Druck und die Zinssätze sind seit 2019 deutlich gestiegen. Die Aufnahme von 40 Mio. Euro im März 2023 bei einer Rendite von 12,3% ist ein Beweis dafür, dass wir für unsere Investoren und unsere hunderttausenden Endkunden in den Balkanländern die richtige Arbeit geleistet haben. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Anleihe 2021/2026 weiter nachgefragt werden wird."



Foto: Firmensitz von IuteCredit in Tallinn, Estland