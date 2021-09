IuteCredit veranstaltet Investoren-Webinar, Kupon 9,50%-11,50%

IuteCredit, Tallinn, ein Anbieter von Konsumentenkrediten im Balkan, emittiert eine Anleihe, die in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland gezeichnet werden kann. Der Kupon wird zwischen 9,50% und 11,50% p.a. betragen.Das Management von IuteCredit wird sich im Rahmen eines Webinars interessierten Investoren vorstellen. Das Webinar findet am 13.09.2021 um 13.00 Uhr MESZ in englischer Sprache statt.Das Webinar wird von CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits moderiert.Fragen können auch vor dem Webinar per E-Mail an das Management gesendet werden: investor(at)iutecredit.com Anleger können sich über den folgenden Link für die Teilnahme am Webinar registrieren:Wenn Sie zum ersten Mal am Webinar teilnehmen, werden Sie aufgefordert, ein Plug-In herunterzuladen, was nur wenige Sekunden dauert. Falls das Plug-in nicht heruntergeladen werden kann, öffnet sich automatisch ein Webbrowser, der Ihnen die Teilnahme am Webinar ermöglicht.Angemeldete Teilnehmer erhalten eine Stunde vor dem Webinar eine Erinnerungs-E-Mail. Das Webinar wird aufgezeichnet und zusammen mit der Präsentation auf der Website des Unternehmens unter www.iute.ee online verfügbar sein.Ein Interview mit dem CEO Tarmo Sild ist auch unter folgendem Link zu finden:Eine Analyse zur IuteCredit-Anleihe ist auf folgender Webiste zu finden: