Jung, DMS & Cie. Pool GmbH: Hohe Nachfrage nach neuer Anleihe führt zu Minizuteilungen

Mit dem Abschluss der Investoren-Roadshow hat die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der JDC Group AG, beschlossen, den Angebotszeitraum für die Emission ihrer neuen Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN1M1) zu verkürzen. Das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2015/2020 (ISIN DE000A14J9D9) endete bereits am 19.11.2019. Entsprechend wurde die Frist für die Neuzeichnung der Anleihe im Rahmen des öffentlichen Angebotes und der Privatplatzierung ebenfalls verkürzt und endete am 22.11.2019. Ursprünglich waren eine Umtauschfrist bis zum 22.11.2019 und eine Zeichnungsfrist bis zum 27.11.2019 vorgesehen.



Dem Vernehmen nach wurden Zeichnungen über „DirectPlace“ der Börse Frankfurt (Zeichnungen via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt) bis zu einem Zeichnungsvolumen von nominal 9.000 Euro einheitlich mit 1.000 Euro zugeteilt. Orders mit einem Volumen von 10.000 Euro oder darüber wurden dem Vernehmen nach mit 2.000 Euro berücksichtigt.



Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein sogenanntes „Maklerpoolunternehmen" mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden.







