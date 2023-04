Jupiter baut deutsches Wholesale-Vertriebsteam weiter aus

Der börsennotierte Investmentmanager Jupiter Asset Management verstärkt sein Vertriebsteam in Deutschland. Seit April ist Andreas Krüger als Sales Manager Wholesale Germany im Frankfurter Büro tätig. In dieser Rolle entwickelt er gemeinsam mit Daniel Blum, der seit Juli 2022 als Head of Wholesale Deutschland und Sales Director Österreich agiert, das deutschlandweite Wholesale-Geschäft weiter und baut es aus. Neben dem Vertrieb der Jupiter Fonds an Wholesale-Kunden und Vertriebspartner betreut Krüger zudem IFAs, Fondspromotoren sowie Fondsplattformen.



Andreas Krüger kommt von der Berenberg Privatbank, wo er zuvor als Relationship Manager Wealth Management für die Akquisition von Mandanten sowie die Betreuung der Bestandskunden tätig war. Weitere Stationen waren die Volksbank Münsterland Nord sowie die Sparkasse Osnabrück. Als ausgebildeter Bankkaufmann hält Krüger außerdem einen Abschluss als Financial Planner der Frankfurt School of Finance & Management.



„Mit Andreas Krüger haben wir einen talentierten und fachkundigen Fondsberater für unser Team gewinnen können. Wir freuen uns auf den gemeinsamen Ausbau der Jupiter-Vertriebsaktivitäten im Wholesale-Geschäft und heißen ihn im Team herzlich Willkommen“, sagt Dominik Issler, Geschäftsführer Deutschland und Österreich bei Jupiter.



Über Jupiter:

Jupiter ist ein spezialisierter Vermögensverwalter mit einem aktiven Ansatz, der auf höchsten Überzeugungen basiert, und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, für seine Kunden einen positiven Mehrwert zu leisten, indem er ihnen hilft, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Angefangen mit der Gründung im Jahr 1985 bietet Jupiter heute eine Reihe von aktiv verwalteten Strategien für britische und internationale Kunden, darunter Aktien-, Anleihen-, Multi-Asset- und alternative Strategien. Jupiter ist Mitglied des FTSE 250 Index und verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 57,7 Mrd. Euro (Stand: 31.12.2022).



www.fixed-income.org

Foto: Andreas Krüger © Jupiter