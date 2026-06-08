K+S begibt Wandelanleihe über 300 Millionen Euro
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KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger- und Salzkonzern K+S (K+S) will sich durch die Ausgabe einer Wandelanleihe frische Mittel beschaffen. Ausgegeben werden sollen unbesicherte und nicht nachrangige Wandelanleihen im Gesamtnennwert von rund 300 Millionen Euro mit einer Endfälligkeit im Jahr 2031, wie das im MDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte. Dabei sollen die Anleihen laut Mitteilung in bis zu knapp 18 Millionen Stammaktien oder rund 10 Prozent des Grundkapitals wandelbar sein. Ein Bezugsrecht bestehender Aktionäre sei ausgeschlossen. Die Aktie gab vorbörslich nach.
Die Anleihen sollen im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich institutionellen Investoren angeboten werden. Verzinst werden sollen die Papiere mit einem Zinssatz zwischen 0,375 und 0,875 Prozent pro Jahr. Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich mit einer Prämie von 30 bis 35 Prozent über dem Referenzaktienkurs festgesetzt werden.Den Nettoemissionserlös will K+S zur Finanzierung des Anfang Juni angekündigten Kaufs des Salzgeschäfts vom polnischen Chemieunternehmen Qemetica verwenden und für allgemeine Geschäftszwecke./err/zb
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