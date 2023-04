Knife River und Churchill Downs emittieren High Yield-Anleihen, Kupons 7,75%-8,00% bzw. 6,75%-8,75%

Knife River begibt eine achtjährige High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 425 Mio. USD. Erwartet wird ein Kupon von 7,75%-8,00%. Knife River wird mit Ba3 bzw. BB gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 2.000 USD. Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Bank of America ML, Mitsubishi UFJ Financial, RBC, US Bancorp und Wells Fargo begleitet. Knife River bietet Baumaterialien und Dienstleistungen für Projekte jeder Größe.



Churchill Downs emittiert eine achtjährige High Yield-Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon von 6,75%-8,75%. Churchill Downs wird mit B1 bzw. B+ gerated. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 2.000 USD. Die Emission wird von J.P. Morgan, Bank of America ML, PNC Bank, US Bancorp, Wells Fargo, Capital One, Fifth Third, Truist Bank und Morgan Stanley begleitet. Churchill Downs betreibt Rennbahnen, Kasinos und ein Online-Wettbüro.



