KOLIBRI platziert besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 145 Mio. Euro

Die Geschäfts­führung der Zeit­fracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Betei­ligung GmbH, die 99,975% der Geschäfts­anteile an der Gesell­schaft hält, eine vorrangig besicherte und variabel verzins­liche Unter­nehmens­anleihe mit einem anfänglichen Emissions­volumen von 145 Mio. Euro und einer Laufzeit von vier Jahren nach norwegischem Recht begeben hat.



Der Nordic Bond kann auf ein Gesamtvolumen von bis zu 200 Mio. Euro erhöht werden und ist variabel verzinst mit einer Marge über EURIBOR (drei Monate). Die Schuldverschreibungen sollen unter der ISIN NO0013461384 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) sowie des Nordic ABM (Alternative Bond Market der Börse Oslo) einbezogen werden.



Der Nettoemissionserlös aus der Platzierung des Nordic Bond soll insbesondere für eine vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe der Gesellschaft mit einer Laufzeit bis 2026 (ISIN: DE000A3H3JC5 / WKN: A3H3JC) genutzt werden. Zudem ist geplant, bestehende Verbindlichkeiten der Konzerngesellschaften zu refinanzieren und die laufende Geschäftstätigkeit und das künftige Wachstum der Gruppe zu unterstützen.



Die Transaktion wurde von Pareto Securities AS als Sole Manager arrangiert. Lincoln International GmbH agierte als Debt Advisor und Noerr PartGmbB als Rechtsberater der KOLIBRI. Wikborg Rein Advokatfirma AS war Rechtsberater der Pareto Securities AS.



