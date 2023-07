KW 26 Neue Green Bonds, Social Bonds & Sustainability-linked Bonds: Hessen 2,875%, BPCE 4,125%, Chile 4,125%, ICO 3,25%, Bank of Ireland 5,00%, Credito Agricola Mutuo 8,375%, Cadent 4,25%

In dieser Woche haben das Bundesland Hessen, die französische Großbank BPCE, Chile, die spanische Förderbank Instituto de Crédito Oficial (ICO), die Bank of Ireland, die portugisische Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL und der britische Gasversorger Cadent Green Bonds, Social Bonds bzw. Sustainability-linked Bonds emittiert.



Hessen hat einen Green Bond mit einer Laufzeit bis 04.07.2033 (10 Jahre) und einem Volumen von 1 Mrd. Euro begeben. Der Kupon beträgt 2,875%, der Emissionspreis betrug 99,555% (ISIN DE000A1RQEK7). Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Anleiheemission wurde von Credit Agricole CIB, Dekabank, Deutsche Bank, ING und UniCredit begeben. Hessen wird von S&P mit AA+ gerated.



Französische Großbank BPCE begibt 5-jährigen Social Bond (Senior preferred) im Volumen von 500 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 4,125%, der Emissionspreis 99,527%. Der Social Bond hat eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN FR001400J2V6) und eine Laufzeit bis 10.07.2028. BPCE wird von Moody´s mit A1 gerated, von S&P mit A und von Fitch mit AA-. Die Emission wurde von Natixis als Sole Bookrunner begleitet. Zu BPCE gehören u.a. Banque Populaire und Caisse d'Epargne, Banque Palatine, Oney sowie Natixis Asset Management und Natixis Corporate & Investment Banking.



Chile hat einen Sustainability-linked Bond mit einer Laufzeit bis 05.07.2034 (11 Jahre) begeben und einem Volumen von 750 Mio. Euro begeben. Der Kupon beträgt 4,125%. Der Emissionspreis wurde mit 99,212% festgesetzt (ISIN XS2645248225). Chile hat mit A2, A und A- relativ gute Ratings. Das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) betrug 100.000 Euro. Die Anleiheemission wurde von Credit Agricole CIB, HSBC, Santander, Scotia und SocGen begleitet.



Die spanische Förderbank Instituto de Crédito Oficial (ICO) hat einen Social Bond mit einer Laufzeit bis 31.10.2028 (5 Jahre) und einem Volumen von 500 Mio. Euro begeben (ISIN XS2645690525). Der Social Bond wird staatlich garantiert und hat einen Kupon von 3,25%, der Emissionspreis betrug 99,838%. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, das Settlement erfolgt am 04.07.2023. Bookrunners waren BBVA, Credit Agricole CIB, HSBC, Santander und UniCredit. Das Instituto de Crédito Oficial (ICO) ist eine öffentliche Einrichtung, die dem spanischen Ministerium für Wirtschaft und digitalen Wandel untersteht. Das ICO ist führend in der Finanzierung von KMU und Investitionsgroßprojekten. Das Institut trägt zu nachhaltigem Wachstum bei und unterstützt wirtschaftliche Aktivitäten, die wegen ihrer gesellschaftlichen, kulturellen oder ökologischen Bedeutung oder ihrer Neuartigkeit besonders förderwürdig sind.



Die Bank of Ireland hat einen Green Bond (senior unsecured) mit einer Laufzeit von 8 Jahren (bis 04.07.2031) und einem Volumen von 750 Mio. Euro emittiert (ISIN XS2643234011). Der Kupon beträgt 5,00%, der Emissionspreis betrug 99,682%. Die Bank of Ireland wird mit A3, BBB und BBB gerated. Der Green Bond hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder betrug 100.000 Euro. Die Anleiheemission wurde von Bank of America, Citi, Davy, J.P. Morgan, Morgan Stanley und UBS begleitet.



Die portugisische Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL hat einen 4-jährigen Social Bond (senior preferred) mit einem Volumen von 200 Mio. Euro begeben. Der Kupon beträgt 8,375%. Die Caixa Central de Credito Agricola Mutuo CRL wird von Moody´s mit Ba1 gerated. Der Social Bond hat eine Laufzeit bis 04.07.2027 und eine Stückelung von 100.000 Euro (ISIN PTCCCMOM0006). Die Anleihe wurde von Citi, Credit Agricole CIB, Santander und UBS platziert.



Der britische GasversorgerCadent hat einen 6-jährigen unbesicherten Green Bond mit einem Volumen von 500 Mio. Euro und einem Kupon von 4,25% p.a. emittiert (ISIN XS2641164491). Die Zinszahlung erfolgt jährlich. Der Emissionspreis beträgt 99,74%. Cadent Gas (bzw. die Finanzierungs¬gesellschaft Cadent Finance, die die Anleihe emittiert hat) werden von Moody´s mit Baa1, von S&P mit BBB+ und von Fitch ebenfalls mit BBB+ gerated. Alle Ratings haben einen stabilen Ausblick. Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 05.07.2029, das Settlement erfolgt am 05.07.2023. Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) betrug 100.000 Euro. Die Anleiheemission wurde von Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Mizuho und SMBC begleitet.



Foto: © Pixabay