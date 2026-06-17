DAX24.935 +0,1%Est506.300 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1300 -0,1%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.399 -1,0%Euro1,1523 +0,2%Öl77,77 -1,1%Gold4.317 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- US-Leitzins unverändert -- BMW kappt Prognose -- AST SpaceMobile, SpaceX, Novo Nordisk, VW, Intel, Micron, SanDisk im Fokus
Top News
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lanxess begibt Anleihe über 500 Millionen Euro

18.06.26 06:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
LANXESS AG
15,97 EUR -0,11 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat eine Anleihe über 500 Millionen Euro begeben. Das Orderbuch war nach Angaben des Kölner MDAX-Konzerns mehrfach überzeichnet. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Coupon von 4,375 Prozent. Die Transaktion diene der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der Rückzahlung einer im Oktober 2026 fälligen Anleihe über 500 Millionen Euro, hieß es weiter.

"Die starke Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt, dass Lanxess auch in einem anspruchsvollen Branchenumfeld verlässlich Zugang zum Kapitalmarkt hat. Mit dieser Anleihe sichern wir uns frühzeitig eine langfristige Refinanzierung und stärken damit unser solides Finanzierungsprofil", sagte Finanzvorstand Oliver Stratmann. "Wir bleiben unserem klaren Ziel verpflichtet, zügig zu soliden Investment-Grade-Kennzahlen zurückzukehren."

Von der Ratingagentur Moody's wird Lanxess derzeit mit "Ba1" (Ausblick negativ) und von Scope Ratings mit "BBB" (Ausblick negativ) bewertet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2026 00:49 ET (04:49 GMT)

Nachrichten zu LANXESS AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu LANXESS AG

DatumRatingAnalyst
09.06.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.06.2026LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
29.05.2026LANXESS HaltenDZ BANK
22.05.2026LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.05.2026LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2026LANXESS OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.03.2026LANXESS BuyWarburg Research
10.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
06.11.2025LANXESS BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
09.06.2026LANXESS HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.05.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
29.05.2026LANXESS HaltenDZ BANK
22.05.2026LANXESS NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026LANXESS HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08.06.2026LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026LANXESS SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026LANXESS UnderperformJefferies & Company Inc.
08.05.2026LANXESS SellUBS AG
08.05.2026LANXESS UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für LANXESS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen