Lindner will Finanzplatz mit grünen Anleihen nach vorn bringen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich für eine Stärkung des deutschen Finanzplatzes im internationalen Vergleich durch die Emission grüner Finanzprodukte ausgesprochen. "Die Bundesrepublik Deutschland wird weiter zu den führenden Emittenten von Green Bonds gehören", sagte Lindner beim Deutschen Nachhaltigkeitstag.

Nachhaltige Finanzprodukte würden wesentlich dazu beitragen, dass auch der Finanzplatz Deutschland aus einer "Mittelfeldposition weltweit wieder den Anschluss an die hochperformanten Regionen" finde. "Die Nachfrage nach nachhaltigen Finanzierungen, nachhaltigen Finanzstrategien und -produkten, die wächst weltweit, und wir haben da einmal die Chance, wieder mit in der Speerspitze zu sein", so Lindner per Videoschalte.

Der Finanzminister betonte mit Blick auf die Nachhaltigkeitsprinzipien, der Staatshaushalt und die Staatsfinanzen müssten diesen zunächst in quantitativer Hinsicht genügen, dürften "also in der Gegenwart die Möglichkeiten der Zukunft nicht überfordern". Dies werde dadurch sichergestellt, dass die Fiskalregeln des Grundgesetzes schon 2023 "für die regulären politischen Aufgaben und Vorhaben" eingehalten würden.

"Die Schuldenbremse gilt, das ist nicht die schwarze Null, denn die Schuldenbremse erlaubt Flexibilität angesichts der Konjunkturlage", hob er hervor. Lindner betonte, er wolle den Staatshaushalt grundlegend am Nachhaltigkeitsziel ausrichten. Mit Spending Reviews orientiere sich die Regierung an den Zielen für nachhaltige Entwicklung.

December 01, 2022 10:31 ET (15:31 GMT)