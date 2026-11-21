Live-Webcast

Die Semper idem Underberg AG plant eine neue Unternehmensanleihe und will damit eine bestehende Finanzierung ablösen. Am 24. November können sich Privatanleger in einem Live-Webcast direkt vom Management über die Konditionen und die Geschäftsentwicklung informieren.

• Das Unternehmen verzeichnete im ersten Halbjahr 2026/27 einen Umsatzanstieg um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro, insbesondere im internationalen Geschäft.

• Am 24. November 2026 findet ein Live-Webcast in deutscher Sprache statt, bei dem das Management die Anleiheemission und die Geschäftsentwicklung vorstellt, an dem Privatanleger teilnehmen können.

• Die Semper idem Underberg AG plant eine neue Unternehmensanleihe bis 2032 mit einem Volumen von bis zu 45 Millionen Euro und einem Zinssatz zwischen 6,00 und 6,75 Prozent, um die bestehende Anleihe 2022/2028 zu refinanzieren.

Wie ist die neue Unternehmensanleihe der Semper idem Underberg AG ausgestaltet und wie entwickelt sich das Geschäft des Spirituosenherstellers? Antworten darauf erhalten Privatanleger am 24. November 2026 in einem Live-Webcast. Dank der Partnerschaft von Finanzen invest mit der AIRTIME-Plattform können sich Nutzer unserer Plattform direkt in die Veranstaltung einwählen und die Präsentation des Underberg-Managements verfolgen.

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Underberg informiert über Anleihe und Geschäftsentwicklung

Der Webcast findet von 18:30 bis 19:30 Uhr in deutscher Sprache statt. Als Referenten sind CEO Michael Soehlke, Ulrich Schick, Group Director Controlling und Finanzen, und Lars Bruster, Leiter des Finanz- und Rechnungswesens, angekündigt. Damit erhalten Anleger die Gelegenheit, sich aus erster Hand über die geplante Anleiheemission und die aktuelle Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe zu informieren.

Underberg plant neue Anleihe bis 2032

Underberg plant eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 45 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2032. Der indikative Zinssatz liegt zwischen 6,00 und 6,75 Prozent pro Jahr. Mit der Emission soll die bestehende Anleihe 2022/2028 refinanziert werden. Für deren Inhaber ist ein freiwilliges Umtauschangebot vorgesehen.

Operativ meldete die Unternehmensgruppe für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 einen Umsatzanstieg um 1,2 Prozent auf 68,4 Millionen Euro. Besonders positiv entwickelte sich das internationale Geschäft.

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Jetzt zum Underberg-Webcast anmelden

Der Live-Webcast richtet sich ausdrücklich auch an Privatanleger. Über die AIRTIME-Plattform können diese am 24. November von 18:30 bis 19:30 Uhr an der Veranstaltung teilnehmen und die Ausführungen des Managements verfolgen.

Hier geht es direkt zur Anmeldung und Teilnahme am Live-Webcast.

Redaktion finanzen.net