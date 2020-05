Lufthansa: Hinzukomme eine Wandelanleihe im Wert von 5 Prozent plus einer Aktie

GO

Heute im Fokus

DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen grün -- Regierung einigt sich wohl auf Lufthansa-Rettung -- Deutsche Bank will AR neu aufstellen -- CTS Eventim mit Gewinneinbruch -- thyssenkrupp im Fokus

US-Ökonom Roubini warnt vor Kollaps der Eurozone. Salzgitter streicht Dividende. Marktmanipulation: Verfahren gegen VW-Spitze eingestellt - ohne Einfluss auf Anlegerprozess. Konkurrenz für Amazon und eBay: Facebook startet in Corona-Krise Plattform für Online-Shops. TOTAL verhandelt Verkauf britischer Nordsee-Fördergebiete nach. Roche liefert Corona-Antikörpertest an Labore in USA. Aareal Bank leitet Verkaufsprozess für Aareon-Minderheitsanteil ein.