M&G legt ELTIF auf, um Zugang zu Private Credit zu erweitern

M&G Investments hat zum ersten Mal einen europäischen langfristigen Investmentfonds (ELTIF) aufgelegt, die M&G Corporate Credit Opportunities-Strategie.



Die 500-Mio.-Euro-Strategie, die vom 86 Milliarden Euro schweren Private-Markets-Geschäftsbereich von M&G ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab die besten Chancen bei Private Credit-Anlagen auszuschöpfen. Sie wird vom Private Credit-Team von M&G verwaltet, das seit 1999 in private Unternehmenskredite investiert. Die Strategie steht derzeit professionellen Anlegern zur Verfügung und wird nach Inkrafttreten der neuen ELTIF-Verordnung Anfang 2024 für ein breiteres Anlegerpublikum geöffnet.



Angesichts einer wachsenden Zahl von Unternehmen, die nicht an die Börse gehen und länger auf dem privaten Kreditmarkt verbleiben, und inmitten eines der aggressivsten Zinserhöhungszyklen seit Jahrzehnten, sind die Chancen, die sich Anlegern in privaten Unternehmensanleihen bieten, selten attraktiver gewesen. Der M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF möchte diese Chancen einem größeren Anlegerkreis zugänglich machen - in einer Anlageklasse, die traditionell nur institutionellen Akteuren zur Verfügung steht. Mit mittelfristigen Erträgen von Euribor +5-6 Prozent vor Abzug von Gebühren und potenziellen Bruttorenditen zwischen 9 und 10 Prozent per Ende Oktober 2023 bieten private Unternehmensanleihen Anlegern eine Diversifizierung von börsengehandelten Investments. Dazu kommen der Schutz vor Durationsrisiken aufgrund ihres weitgehend variabel verzinslichen Charakters sowie Ertragsströme, die sich in der Vergangenheit zuverlässig über Konjunkturzyklen hinweg entwickeln konnten.



Um Anlegern ein gut diversifiziertes, marktgerechtes Portfolio zur Verfügung zu stellen, wird die Strategie komplementäre Bereiche privater Unternehmensanleihen miteinander kombinieren, in denen M&G über umfangreiche Expertise verfügt. Dadurch kann die Gewichtung angepasst werden, um den besten Relative Value widerzuspiegeln. Die Strategie wird aus zwei Kategorien bestehen:



• 15 bis 30 Prozent des Gesamtportfolios werden in illiquide Unternehmensanleihen am renditestärkeren Ende des Spektrums investiert. Die Strategie sucht gezielt nach Direct Lending-Opportunitäten bei großen und mittleren Adressen sowie nachrangigen Darlehen mit strengen Kreditauflagen.



• Der Anteil liquider Unternehmensanleihen wird 70 bis 85 Prozent des Portfolios ausmachen und sich hauptsächlich auf variabel verzinsliche, vorrangig besicherte Darlehen (Senior Secured Loans, SSL) konzentrieren.



Das Private-Credit-Team von M&G ist seit fast 25 Jahren im Corporate-Lending-Bereich in Europa aktiv und verwaltet derzeit rund 20 Milliarden Euro für eine große, internationale Gruppe externer und interner Kunden, darunter den With Profits Fund von Prudential, der 500 Millionen Euro in die aufgelegte Strategie investiert hat.



Catherine Ross, Head of Private Credit bei M&G, dazu: „Angesichts der anhaltenden Unsicherheit in Bezug auf Zinssätze und Inflation stellen private Kredite eine attraktive Quelle für variabel verzinste, stabile Erträge und unkorrelierte Renditen dar. Das signifikante Wachstum von Private Equity in den letzten zehn Jahren und die Tatsache, dass Unternehmen länger am privaten Finanzierungsmarkt verbleiben, hat der einstigen Nischenanlageklasse deutlich mehr Tiefe und Breite gegeben. Die Renditen von Privatkrediten mögen sehr attraktiv erscheinen, aber die Auswirkungen eines sich schnell ändernden Zinsumfelds wirken sich direkt auf die Bilanzen der Unternehmen aus. Das bedeutet, dass Selektivität und Erfahrung in diesem Markt von größter Bedeutung sind, um die Gewinner von den Verlierern zu unterscheiden."



Werner Kolitsch, Head of Distribution DACH bei M&G, fügt hinzu: „Wir sehen eine steigende Nachfrage unserer europäischen Kunden nach Anlagemöglichkeiten an den privaten Märkten, da sie Diversifizierung und unkorrelierte Renditen bieten. Die kommende ELTIF-Verordnung wird die Demokratisierung von Private-Market-Strategien in Europa vorantreiben, da sie das Potenzial hat, den Zugang auf sinnvolle Weise zu erweitern. Mit dieser Strategie, die wir vom ersten Tag an mit 500 Millionen Euro auflegen, werden wir unseren Kunden Skalierbarkeit und Diversifizierung bieten.“



Das Private-Credit-Team von M&G ist Teil des 86 Milliarden Euro schweren Private-Markets-Geschäfts des Unternehmens, das für seine marktführende Expertise in sechs Kernkompetenzen bekannt ist. Dazu gehören Spezialistenteams in den Bereichen Private Credit, Structured Credit, Impact und Private Equity und Real Estate sowie die zu M&G gehörenden Geschäftsbereiche Infrastrukturaktien (Infracapital) und Impact Investing in Schwellenländern (responsAbility). Der Umfang und die Breite unserer Private-Markets-Aktivitäten ermöglichen es unseren Teams, einzigartige Chancen auf den Privatmärkten zu finden und unseren Kunden seit über 20 Jahren hochwertige, differenzierte Anlageangebote zu unterbreiten.



www.fixed-income.org

Foto: Werner Kolitsch © M&G