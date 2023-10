MÄRKTE EUROPA/Ausverkauf bei Anleihen belastet Aktien weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind am Dienstag im Minus gestartet. Unverändert belastet der anhaltende Abverkauf an den Anleihemärkten. Die Rendite der 10-jährigen Treasuries stieg auf ihren höchsten Stand seit 2007, während die Rendite der 30-jährigen US-Anleihen auf den höchsten Stand seit 2010 kletterte. Dieser Renditeanstieg spiegelt für Stephen Innes, Partner bei SPI-Management, die Reaktion des Marktes auf die Kommunikation der Federal Reserve wider, die ihre Verpflichtung der Leitzinsen für einen längere Zeit auf hohem Niveau zur Bekämpfung der Inflation signalisiert hat.

Loretta Mester, Präsidentin der Federal Reserve Bank von Cleveland, sagte am Montag, sie gehe davon aus, dass die US-Notenbank "wahrscheinlich noch einmal in diesem Jahr die Zinsen anheben muss und sie dann für einige Zeit hochhalten muss", um die Inflation vollständig unter Kontrolle zu bekommen. In Asien stehen die Aktienmärkte unter Druck und geben die Richtung vor. In diesem Umfeld notiert der DAX 0,2 Prozent tiefer bei 15.213 Punkten, auch für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,2 Prozent weiter nach unten. Die Minenwerte leiden unter der Dollarstärke, der Sub-Index verliert um 1,1 Prozent.

Der Euro startete mit 1,0470 Dollar schwach in den Tag. Er notierte auf einem Jahrestief und auf dem niedrigsten Stand seit Dezember 2022. Das Barrel der Sorte Brent ist erneut unter 90 Dollar gefallen, nachdem es jüngst noch über 95 Dollar am Terminmarkt gekostet hatte. Die aktuelle Euro-Schwäche dürfte bei der EZB genau verfolgt werden, dürfte sie doch in vielen Bereichen den Inflationsdruck aufrecht halten.

Novartis rückt mit Sandoz-Spin-off in den Fokus

Als strategisch positiv für Novartis (-0,4%) werten die Analysten von Jefferies den morgigen Spin-off von Sandoz. Damit könne sich das Schweizer Pharmaunternehmen stärker auf seine innovativen Medikamente konzentrieren. Die Analysten sind jedoch skeptisch, ob der Wert der Transaktion kurzfristig sichtbar werde. Sie bewerten Sandoz mit einem Unternehmenswert von 15,6 bis 19,5 Milliarden US-Dollar, was 25,2 bis 33,2 Franken pro Aktie entspreche. Im Gegenzug dürfte die Aktie der "Neuen Novartis" am Mittwoch dann 6 bis 8 Prozent tiefer in den Handel starten. Die Analysten sehen das Risiko eines Verkaufsdrucks in den Aktien von Sandoz, wenn das Management keine Ankerinvestoren vor dem Spin-off sichern konnte.

Für die Aktie von Boohoo geht es in London im frühen Handel um gut 8 Prozent nach unten. Der Online-Modehändler hat seine Umsatzziele für das Geschäftsjahr 2024 aufgrund einer langsamer als erwartet stattfindenden Erholung des Absatzvolumens gesenkt und einen erhöhten Vorsteuerverlust für das erste Halbjahr gemeldet. Nach Ansicht der Analysten von RBC wird der anhaltend starke Wettbewerb das Wachstum der Boohoo Group stärker als erwartet belasten. Eine Reihe Belastungsfaktoren werde voraussichtlich auch die Margenerholung belasten. Die Mitte der neuen Prognose für das Geschäftsjahr impliziere eine 9-prozentige Verfehlung der Konsensschätzung, was heute in den Kurs eingepreist werde. Im Fahrwasser geht es für die Aktie des Wettbewerbers Zalando um gut 2 Prozent nach unten.

Die Aktie der Deutschen Konsum Reit verliert bei dünnen Umsätzen 6 Prozent. Hier belastet, dass die bis zum 30. September 2023 geplante Rückzahlung eines Darlehens der Hauptgesellschafterin Obotritia Capital KGaA bislang nicht erfolgt ist. Die ausstehende Darlehensforderung beträgt derzeit 62,5 Millionen Euro, die mögliche Verwertung erhaltener Sicherheiten sowie die Stellung weiterer Sicherheiten werde geprüft. Hinter der Obotritia Capital steht Rolf Elgeti als General Partner und damit der Aufsichtsratsvorsitzende der Deutsche Konsum Reit, der laut Factset gut 28 Prozent an dem Unternehmen hält.

===

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 4.130,72 -0,2% -6,91 +8,9%

Stoxx-50 3.885,02 -0,0% -1,45 +6,4%

DAX 15.213,17 -0,2% -34,04 +9,3%

MDAX 25.640,78 -0,5% -132,65 +2,1%

TecDAX 2.985,02 -0,3% -9,82 +2,2%

SDAX 12.688,27 -0,7% -92,56 +6,4%

FTSE 7.521,90 +0,1% 11,18 +0,8%

CAC 7.052,24 -0,2% -15,92 +8,9%

Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD

Dt. Zehnjahresrendite 2,91 -0,02 +0,34

US-Zehnjahresrendite 4,68 +0,01 +0,80

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Mo, 18:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0481 +0,0% 1,0467 1,0495 -2,1%

EUR/JPY 156,93 -0,1% 156,88 157,23 +11,8%

EUR/CHF 0,9651 +0,3% 0,9623 0,9636 -2,5%

EUR/GBP 0,8680 +0,1% 0,8672 0,8659 -1,9%

USD/JPY 149,76 -0,1% 149,86 149,81 +14,2%

GBP/USD 1,2075 -0,1% 1,2070 1,2120 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3229 +0,0% 7,3230 7,3191 +5,7%

Bitcoin

BTC/USD 27.561,12 +0,2% 27.590,93 28.067,20 +66,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,45 88,82 -0,4% -0,37 +13,7%

Brent/ICE 90,00 90,71 -0,8% -0,71 +10,1%%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.822,84 1.827,98 -0,3% -5,14 -0,1%

Silber (Spot) 21,02 21,08 -0,2% -0,05 -12,3%

Platin (Spot) 876,05 882,00 -0,7% -5,95 -18,0%

Kupfer-Future 0,00 3,63 0% 0 -4,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

