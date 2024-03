MÄRKTE USA/Aktien und Anleihen seitwärts - alle Augen auf Fed gerichtet

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Vor den mit Spannung erwarteten Ausführungen zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank (Fed) am Abend (19.00 Uhr MEZ) bewegen sich die Indizes an den US-Börsen kaum noch vom Fleck. Vor möglicherweise richtungweisenden neuen Erkenntnissen halten sich die Marktteilnehmer bedeckt.

Zur Mittagszeit in New York liegen der Dow-Jones-Index mit 16.163 Punkten, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes ganz nah an den Schlussständen vom Vortag. Am Anleihemarkt bewegen sich die Kurse ebenfalls kaum, die Renditen sinken leicht.

Der Markt geht fest davon aus, dass die Fed das aktuelle Zinsniveau von 5,25 bis 5,50 Prozent bestätigen wird. Folglich gilt das Interesse Aussagen zur konjunkturellen Lage, Inflation und daraus abgeleitet, Signalen über den weiteren Zinskurs. Im Dezember plädierten die meisten Mitglieder des Fed-Offenmarktausschusses für 3 Zinssenkungen für dieses Jahr, sofern die Inflation weiter Fortschritte in Richtung des Ziels von 2 Prozent macht. Die Frage ist nun, ob nun mehr Notenbanker nur noch zwei Zinssenkungen in Betracht ziehen.

Zuletzt hatten in der Vorwoche die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung im Juni einen weiteren Dämpfer erhalten, nachdem neue Inflationsdaten einen leichten Anstieg gezeigt hatten.

Nvidia und Intel im Fokus

Unternehmensnachrichten gibt es unter anderem aus dem Technologiesektor. Der Chipdesigner Nvidia erwägt laut Medienberichten den Bezug der neuen Generation von Halbleitern von Samsung Electronics. Die Nvidia-Aktie fällt um 1,1 Prozent. Samsung hatten in Seoul mit einem Plus von knapp 6 Prozent geschlossen.

Nach anfänglichen Gewinnen notieren Intel mittlerweile wenig verändert. Der Halbleiterriese erhält von der US-Regierung finanzielle Förderungen von bis zu 8,5 Milliarden Dollar für die Erweiterung und den Bau neuer Chipfabriken in vier Bundesstaaten.

Apple (+0,1%) zeigen sich ebenfalls kaum verändert. Apple will in seinen Bemühungen um KI-Anwendungen auf dem iPhone möglicherweise auf externe Anbieter zurückgreifen, wie mit den Vorgängen vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten. Zu Beginn der Woche hatte Bloomberg bereits über Gespräche mit Google und OpenAI berichtet, worauf insbesondere der Kurs der Google-Mutter Alphabet positiv reagiert hatte. Aktuell gewinnt er 0,5 Prozent.

Ein Deal mit Google wäre laut Marktexperten aber kein direkter Gewinn für Apple. Denn in gewisser Weise sähe dies wie ein Eingeständnis von Apple aus, dass das Unternehmen trotz der Beteuerungen von CEO Tim Cook, dass es seit Jahren in KI investiert, bei einem Teil seiner Technologie immer noch von einem Rivalen abhängig sein könnte.

Die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq fällt um 2,9 Prozent. Hier belastet, dass ein Staatsfonds aus Dubai, größter Nasdaq-Einzelaktionär, den Verkauf eines Drittels seiner Anteile plant.

Boeing zeigen sich nach den Verlusten der Vortage um 2,6 Prozent erholt. Dass bei dem Flugzeugbauer behördliche Kontrollen und langsamere Produktion der Maschinen vom Typ 737 MAX den Cashflow beeinträchtigen werden, belastet nicht.

General Mills ziehen nach dem Viertquartalsbericht und einem bestätigten Ausblick um 1,9 Prozent an.

Für Chipotle Mexican Grill geht es um 3,9 Prozent nach oben. Die Restaurantkette plant einen Aktiensplit im Verhältnis von 1 zu 50.

Dollar vor Fed etwas fester

Wenig tut sich am Devisenmarkt. Der Dollar zieht etwas an, für den Dollarindex geht es um 0,1 Prozent nach oben. Der Yen fällt weiter zurück. Er wird davon gedrückt, dass der Markt trotz der ersten Zinserhöhung seit 17 Jahren am Vortag Zweifel hegt, dass die japanische Notenbank tatsächlich ihren ultraexpansiven Kurs verlässt. Der Dollar kostet 151,75 Yen, verglichen mit Ständen unter 148 vor Wochenfrist.

Die Ölpreise geben um bis zu gut 2 Prozent nach. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Dass die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche gesunken sind, hatten Marktteilnehmer bereits erwartet.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.132,85 +0,1% 22,09 +3,8%

S&P-500 5.178,81 +0,0% 0,30 +8,6%

Nasdaq-Comp. 16.163,61 -0,0% -3,18 +7,7%

Nasdaq-100 18.032,11 -0,0% -0,10 +7,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,68 -1,2 4,69 25,6

5 Jahre 4,28 -1,6 4,30 28,4

7 Jahre 4,29 -1,7 4,31 32,3

10 Jahre 4,28 -1,7 4,29 39,7

30 Jahre 4,43 -1,6 4,44 45,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:55 Uhr Di, 17:03 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0856 -0,1% 1,0868 1,0855 -1,7%

EUR/JPY 164,60 +0,4% 164,68 163,68 +5,8%

EUR/CHF 0,9674 +0,2% 0,9663 0,9645 +4,3%

EUR/GBP 0,8540 -0,0% 0,8547 0,8540 -1,6%

USD/JPY 151,61 +0,5% 151,52 150,78 +7,6%

GBP/USD 1,2713 -0,1% 1,2716 1,2710 -0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,2174 +0,1% 7,2123 7,2138 +1,3%

Bitcoin

BTC/USD 63.705,40 +1,9% 61.861,92 64.150,25 +46,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,67 83,47 -2,2% -1,80 +12,8%

Brent/ICE 85,86 87,38 -1,7% -1,52 +11,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,15 29,15 -3,4% -1,00 -9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.157,65 2.158,71 -0,0% -1,06 +4,6%

Silber (Spot) 24,94 24,93 +0,0% +0,01 +4,9%

Platin (Spot) 899,78 896,06 +0,4% +3,72 -9,3%

Kupfer-Future 4,05 4,07 -0,7% -0,03 +3,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2024 12:34 ET (16:34 GMT)