MÄRKTE USA/Kleine Erholung voraus - Fokus auf Anleihen

NEW YORK (Dow Jones)--Nachdem der S&P-500 in der vergangenen Woche 2,3 Prozent gefallen ist und damit den stärksten Wochenrückgang seit März verzeichnet hat, dürften an der Wall Street am Montag voraussichtlich die Käufer wieder die Oberhand gewinnen. Der Aufwärtstrend war vorige Woche zum Stillstand gekommen, weil die Sorge um eine erhöhte Emission von Staatsanleihen die Anleiherenditen in die Höhe trieb. Hinzu kamen Unternehmensbilanzen, die gemischt ausgefallen waren.

Mit dem Anstieg der Anleiherenditen erscheinen Aktien nach Ansicht einiger Analysten in Relation unattraktiver. "Die Differenz zwischen der erwarteten Gewinnrendite des S&P-500 und der Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist auf etwa 1 Prozent gesunken. Dieses Niveau haben wir seit dem Platzen der Technologieblase im Jahr 2002 nicht mehr gesehen", sagt Stephen Innes, geschäftsführender Partner bei SPI Asset Management.

Die Anleger werden daher die US-Renditen weiter im Blick behalten, so Innes weiter. "Ein Anstieg könnte den Aktien weltweit schaden, insbesondere wenn die Zahlen zu den Verbraucherpreisen in dieser Woche die Prognosen übertreffen", so Innes weiter. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht.

Anleihen weiter unter Druck

Doch bereits am Montag setzt sich der Anstieg der Anleiherenditen fort, die Zehnjahresrendite steigt um 5,8 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman hat sich am Wochenende recht falkenhaft geäußert.

Der Dollar zeigt sich nach seiner jüngsten Schwäche erholt, der Dollarindex gewinnt 0,3 Prozent. Gegen den Euro macht er auch wegen der miserablen Daten zur deutschen Industrieproduktion Boden gut.

Der Ölpreis kann an die Stärke der Vorwoche nicht mehr anknüpfen, am Freitag hatte der Preis auf dem höchsten Niveau seit Mitte April geschlossen. Die Gegenbewegung werde auch vom festen Dollar forciert, heißt es.

Derweil setzt sich am Montag die Berichtssaison für das zweite Quartal fort. Die Ergebnisse haben dem Markt bislang nicht die Unterstützung gegeben, auf die einige gehofft hatten, obwohl 79 Prozent der bisher berichtet habenden S&P-500-Unternehmen beim Gewinn pro Aktie die Schätzungen übertroffen haben.

KKR verteuern sich um vorbörslich 1,1 Prozent. Die Beteiligungsgesellschaft hat im zweiten Quartal einen höheren Umsatz erzielt und ist in die Gewinnzone vorgeprescht.

Tyson Foods hat im dritten Geschäftsquartal wegen schwächelnder Nachfrage die Umsatzerwartungen verfehlt und hat einen Verlust erzielt. Die saust um 7 Prozent nach unten.

Die Klasse-B-Aktien von Berkshire Hathaway steigen um 1,5 Prozent. Das Konglomerat von Warren Buffett erzielte im zweiten Quartal einen Gewinn von knapp 36 Milliarden Dollar, getragen von der Versicherungssparte und starken Gewinnen in seinem riesigen Investmentportfolio.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,83 +5,4 4,78 41,3

5 Jahre 4,20 +6,2 4,14 20,0

7 Jahre 4,16 +7,2 4,09 18,9

10 Jahre 4,10 +5,8 4,04 22,2

30 Jahre 4,26 +6,3 4,20 29,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:28 Uhr Fr. 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0983 -0,3% 1,0976 1,1037 +2,6%

EUR/JPY 156,18 +0,1% 156,09 156,58 +11,3%

EUR/CHF 0,9623 +0,1% 0,9618 0,9620 -2,8%

EUR/GBP 0,8615 -0,3% 0,8631 0,8646 -2,7%

USD/JPY 142,20 +0,3% 142,19 141,88 +8,4%

GBP/USD 1,2749 +0,0% 1,2718 1,2764 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1985 +0,2% 7,2033 7,1837 +3,9%

Bitcoin

BTC/USD 29.032,28 -0,0% 29.044,00 29.218,50 +74,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,26 82,82 -0,7% -0,56 +4,3%

Brent/ICE 85,63 86,24 -0,7% -0,61 +3,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 29,68 28,85 +2,9% +0,83 -63,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.935,16 1.942,97 -0,4% -7,81 +6,1%

Silber (Spot) 23,42 23,64 -0,9% -0,22 -2,3%

Platin (Spot) 915,75 925,40 -1,0% -9,65 -14,3%

Kupfer-Future 3,85 3,87 -0,4% -0,02 +1,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

