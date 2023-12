MÄRKTE USA/Kleine Gewinne am Aktienmarkt - Anleihen legen zu

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienindizes an der Wall Street sind am Mittwoch mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Der S&P-500 könnte die neunte Woche in Folge mit Kursgewinnen beenden, was seine beste Gewinnserie seit 2004 wäre, nachdem er 2023 bisher um 24,4 Prozent gestiegen ist.

Kurz nach Handelsbeginn gewinnt der Dow-Jones-Index 6 Punkte auf 37.551 Stellen, der S&P-500 steigert sich um 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,2 Prozent. Anleger gehen vor allem deshalb in Aktien, weil sie hoffen, dass die US-Notenbank im Frühjahr die Zinsen senken wird, nachdem die Inflation sich wieder in der Nähe des 2-Prozent-Ziels der Fed befindet. Dazu gesellt sich die Hoffnung, dass die US-Wirtschaft um eine Rezession herumkommt.

"Abgesehen von der üblichen Weihnachts-Saisonalität sind Kursgewinne für den Rest der Woche auf die deutlich gestiegene Wahrscheinlichkeit einer sanften Landung zurückzuführen, die sich aus den jüngsten Konjunkturdaten ergibt", sagte ein Teilnehmer. Dieser Aufwärtstrend wird am Mittwoch zusätzlich durch den positiven Trend von einigen Märkten gestützt, die wegen einer längeren Weihnachtspause geschlossen waren, so Großbritannien, Deutschland oder Hongkong.

Am Anleihemarkt geht es mit den Renditen abwärts. Im Blick steht auch hier die Perspektive auf niedrigere Leitzinsen. Der Dollar tendiert aus dem gleichen Grund zur Schwäche.

Die Ölpreise zeigen sich leichter. Einige Reedereien erwägen eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durchs Rote Meer. Wegen der zunehmenden Zahl von Überfällen durch Huthi-Rebellen hatten Handelsschiffe den Schiffsverkehr durch dieses Meer eingestellt, was die Ölpreise getrieben hatte.

Mit einem Kurssprung von 22 Prozent reagiert die Aktie von Coherus Biosciences auf die Zulassung einer weiteren Darreichungsform des Krebsmedikaments Udenyca durch die US-Arzneibehörde FDA. Die Zulassung des "On-Body Injectors" hatte sich durch Probleme bei einem Dritthersteller zunächst verzögert.

Altisource Asset Management steigen um 13 Prozent, nachdem das Unternehmen den langjährigen Chairman William Erbey zum neuen CEO ernannt hat. Eine Reihe von Führungskräften hatte Altisource in jüngster Zeit den Rücken gekehrt.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 37.551,43 +0,0% 6,10 +13,3%

S&P-500 4.777,34 +0,1% 2,59 +24,4%

Nasdaq-Comp. 15.098,52 +0,2% 23,95 +44,3%

Nasdaq-100 16.905,97 +0,2% 27,51 +54,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,27 -9,0 4,36 -14,9

5 Jahre 3,85 -4,4 3,89 -15,4

7 Jahre 3,86 -5,6 3,92 -10,6

10 Jahre 3,84 -6,2 3,90 -4,3

30 Jahre 3,98 -6,4 4,05 1,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:28 Fr, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,1079 +0,3% 1,1049 1,1022 +3,5%

EUR/JPY 157,94 +0,5% 157,76 156,90 +12,5%

EUR/CHF 0,9433 +0,0% 0,9435 0,9425 -4,7%

EUR/GBP 0,8688 +0,1% 0,8676 0,8661 -1,8%

USD/JPY 142,56 +0,1% 142,78 142,35 +8,7%

GBP/USD 1,2751 +0,2% 1,2734 1,2726 +5,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1594 +0,2% 7,1471 7,1520 +3,3%

Bitcoin

BTC/USD 43.099,41 +1,5% 42.461,95 43.716,64 +159,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,83 75,57 -1,0% -0,74 -1,9%

Brent/ICE 80,53 81,07 -0,7% -0,54 -0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,94 34,55 +4,0% +1,40 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.069,39 2.068,29 +0,1% +1,10 +13,5%

Silber (Spot) 24,20 24,23 -0,1% -0,03 +1,0%

Platin (Spot) 976,65 981,50 -0,5% -4,85 -8,6%

Kupfer-Future 3,95 3,90 +1,1% +0,04 +3,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

