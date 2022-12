MÄRKTE USA/Schwächer - Anleihen mit historisch schlechtem Jahr

NEW YORK (Dow Jones)--Schwächer sind die Aktien an der Wall Street in den letzten Handelstag eines sehr schwierigen Börsenjahres 2022 gestartet, das geprägt war insbesondere von der Zinswende der großen Notenbanken vor dem Hintergrund der nach oben schießenden Inflation. Der Dow-Jones-Index verliert nach den kräftigen Vortagsgewinnen 0,6 Prozent auf 33.014 Punkte, der S&P-500 gibt 0,9 Prozent ab. 1,1 Prozent schwächer notieren die technik- und wachstumslastigen Nasdaq-Indizes, die als besonders zinsempfindlich gelten und am Vortag klar am stärksten zugelegt hatten. Am US-Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um knapp 6 Basispunkte auf 3,87 Prozent.

Frische Impulse sind nicht in Sicht, kurz nach Handelsbeginn wird der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago veröffentlicht, der sich im Dezember von 37,2 auf 39,0 verbessert haben soll, folgt man der Prognose.

Die überraschend starke Aufwärtsbewegung am Vortag erklärten Händler zum einen als technische Gegenbewegung auf die zuletzt deutlichen Verluste, aber auch im Rückblick auf ein Börsenjahr, das beispielsweise dem S&P-500-Index ein Minus von 19 Prozent bescherte und zugleich den Anleihen ein historisch schlechtes. Laut den Vermögensexperten von HQ Trust war es das schlechteste seit 97 Jahren, andere Marktteilnehmer sprechen vom schlechtesten jemals. Zum anderen wurde auf die umfangreichen Lockerungen der chinesischen Null-Covid-Politik verwiesen, die der Weltwirtschaft einen positiven Impuls verleihen dürfte, auch wenn dies mit anderen Unwägbarkeiten verbunden sei.

Wenig Bewegung bei Einzelaktien

Unter den Einzelwerten können Merck zunächst nicht davon profitieren, dass der US-Pharmakonzern von der chinesischen Gesundheitsbehörde die Notzulassung für ein Covid-19-Medikament erhalten hat. Ein Präparat des Rivalen Pfizer ist zwar bereits zugelassen, soll aber knapp sein. Merck liegen gut behauptet, Pfizer kommen leicht zurück.

Apple kommen um um 0,9 Prozent zurück. Ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die Produktion der teureren iPhone-Modelle allmählich die Nachfrage einholt, weil die Produktionskapazität beim Fertiger Foxconn in China zumindest wieder auf 70 Prozent gestiegen sein soll, sorgt zunächst für keinen positiven Impuls.

Mit einem Kurssprung von knapp 15 Prozent zeigen sich Sesen Bio auf Nasdaq.com. Der Entwickler von Fusionsprotein-Medikamenten verdreifacht fast seine Sonderdividende, die die Aktionäre im Zuge des Zusammenschlusses mit Carisma Therapeutics erhalten sollen.

Heidrick & Struggles International liegen 1,1 Prozent im Plus. Der Rekrutierer von Führungspersonal hat die Übernahme des deutschen Wettbewerbers Atreus angekündigt.

Futu (-23%) und Up Fintech (-21%) stürzen ab. Die beiden Unternehmen sollen ohne Genehmigung des chinesischen Regulierers grenzüberschreitende Transaktionen für chinesischen Investoren getätigt haben.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.936,64 -0,9% -284,16 -9,4%

S&P-500 3.807,25 -1,1% -42,03 -20,1%

Nasdaq-Comp. 10.325,42 -1,5% -152,66 -34,0%

Nasdaq-100 10.779,49 -1,6% -171,55 -34,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,42 +5,9 4,37 369,4

5 Jahre 4,01 +7,2 3,94 275,4

7 Jahre 3,98 +6,6 3,91 254,1

10 Jahre 3,89 +7,1 3,82 237,9

30 Jahre 3,97 +6,7 3,90 206,8

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0676 +0,1% 1,0642 1,0661 -6,1%

EUR/JPY 140,72 -0,8% 141,12 142,12 +7,5%

EUR/CHF 0,9845 +0,0% 0,9834 1,0824 -5,1%

EUR/GBP 0,8848 +0,1% 0,8838 0,8841 +5,3%

USD/JPY 131,83 -0,9% 132,51 133,33 +14,5%

GBP/USD 1,2065 +0,1% 1,2038 1,2059 -10,8%

USD/CNH (Offshore) 6,9122 -0,9% 6,9642 6,9799 +8,8%

Bitcoin

BTC/USD 16.349,64 -1,6% 16.545,14 16.629,12 -64,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,94 78,40 +0,7% +0,54 +14,8%

Brent/ICE 84,41 83,46 +1,1% +0,95 +17,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 75,65 85,67 -11,7% -10,02 +31,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.819,76 1.810,50 +0,5% +9,26 -0,5%

Silber (Spot) 23,69 23,98 -1,2% -0,28 +1,6%

Platin (Spot) 1.061,10 1.056,85 +0,4% +4,25 +9,3%

Kupfer-Future 3,83 3,82 +0,0% +0,00 -12,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

