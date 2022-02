MARKT/Flucht in sichere Häfen - Gold und Staatsanleihen profitieren

Der Ukraine-Krieg löst an den Märkten eine Flucht in so genannte sichere Häfen aus. Gold und Staatsanleihen profitieren, Aktien werden verkauft. Die Feinze Gold geht zeitweise mit knapp 1.950 Dollar um - der höchste Stand seit über einem Jahr. Der Bund-Future für deutsche Langläufer liegt weiter auf Erholungskurs.

February 24, 2022 00:29 ET (05:29 GMT)