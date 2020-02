MARKT/US-Jobmotor brummt - Kein Kaufargument für Anleihen

Eine gute Vorlage für die Payrolls lieferte bereits der ADP-Beschäftigungsreport am Mittwoch. Mit 291.000 neu geschaffenen Stellen in der Privatwirtschaft werden die Erwartungen deutlich übertroffen. Damit kann die US-Notenbank im Präsidentenwahljahr entspannt abwarten. Wer auf einen Zinssenkung spekulierte, könnte enttäuscht werden. Die Anleihen könnten damit in der 2. Wochenhälfte zur Schwäche neigen. Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert 62 Ticks auf 173,77 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 174,63 Prozent und das Tagestief bei 173,65 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 652.928 Kontrakte.

February 05, 2020 08:40 ET (13:40 GMT)