MFS IM: Überhitzte Märkte und gehebelte Trades haben zur Marktkorrektur geführt

Robert M. Almeida, Jr., Portfoliomanager und Global Investment Strategist bei MFS Investment Management kommentiert die jüngsten Marktkorrekturen wie folgt:



Es ist schwer zu sagen, was den aktuellen Ausverkauf wirklich ausgelöst hat. Nach unserer Beobachtung hat eine Kombination aus vielen Faktoren dazu geführt, dass am Markt zu viele gehebelte Trades eingegangen wurden. Diese werden nun aufgelöst – und die Schlussrechnung kann nicht für alle Marktteilnehmer positiv sein.



Viele fragen sich, ob der Markt gerade überreagiert. Wir handeln nach dem Motto: Der Preis ist das, was man zahlt, und der Wert ist das, was man bekommt. Der Preis risikoreicher Aktien ist zu hoch geworden, doch der Wert (d. h. die Rendite auf das eingesetzte Kapital) lag unserer Meinung nach letztlich unter den Erwartungen der Anleger.



Volatilität bedeutet, dass der Markt falsche Annahmen ausgleicht, womit wir wieder beim vorherigen Punkt wären: Die Renditeerwartungen des Marktes waren unserer Meinung nach zu hoch. Die Gewinne beziehungsweise Erträge der Unternehmen sind zwar noch nicht eingebrochen, aber die Märkte preisen eine solche Entwicklung ein, bevor sie passiert – und das war wahrscheinlich letzte Woche der Fall.



Foto: Robert M. Almeida, Jr. © MFS IM