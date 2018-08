Michael Sauerbrey verstärkt Salesteam von Muzinich & Co

Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Asset Manager Muzinich & Co hat Michael Sauerbrey zum neuen Director Institutional Sales ernannt. Als Teil des Vertriebsteams verstärkt er seit Mitte August das Geschäft mit institutionellen Kunden wie Versorgungswerken, Pensionsfonds und Versicherungen. Muzinich & Co setzt damit den in Deutschland eingeschlagenen Expansionskurs konsequent fort und stellt das Salesteam für weiteres Wachstum auf.



Michael Sauerbrey (41) verfügt über fast 20 Jahre Expertise in der Beratung Institutioneller Kunden in Deutschland und Österreich. Im Mittelpunkt seiner für renommierte Kreditinstitute ausgeübten Tätigkeit standen hier vor allem auf Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus dem Fixed-Income-Bereich. Vor seinem Engagement bei Muzinich & Co war er als unabhängiger Placement Agent für verschiedene Asset Manager zu Private Debt Themen tätig, wie Infrastruktur oder Senior Secured Loans.



Markus Taubert, Country Head Germany, sagt: “Wir freuen uns sehr, mit Michael Sauerbrey einen erfahrenen und vielseitigen Sales-Experten bei Muzinich & Co begrüßen zu dürfen. Mit seiner langjährigen Erfahrung über eine Vielzahl von Produkten hinweg und seinem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse institutioneller Investoren ist er eine hervorragende Verstärkung für unser Team hier in Deutschland. Sein umfangreicher Bankenhintergrund und starkes Netzwerk ergänzen uns in idealer Weise.“



Michael Sauerbrey sagt: “Ich freue mich sehr auf mein neues Engagement bei Muzinich & Co. Mit der Tradition als über 30 Jahre unabhängiger Asset Manager stellt Muzinich & Co mit seinem klaren Fokus auf Corporate Credit eine besonders interessante berufliche Herausforderung dar. Ich möchte aktiv meinen Teil dazu beitragen, diese Wachstumsgeschichte fortzuschreiben.“





(Foto: Michael Sauerbrey © Muzinich)

